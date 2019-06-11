Зеленський звільнив 15 голів ОДА
Про це поінформував заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Щодо звільнення губернаторів, сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій", - сказав він.
За його словами, глава держави звільнив голів Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА.
Крім того, Рябошапка зазначив, що відсторонено від виконання обов’язків в. о. керівника Одеської ОДА.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 5 червня запропонував Президенту Володимиру Зеленському звільнити низку голів ОДА. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що пропонується звільнити 13 голів ОДА.