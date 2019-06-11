Зеленський звільнив 15 голів ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив голів 15 обласних державних адміністрацій.

Про це поінформував заступник глави Адміністрації Президента Руслан Рябошапка під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо звільнення губернаторів, сьогодні надійшла перша частина подань з Кабінету міністрів на звільнення керівників обласних державних адміністрацій", - сказав він.

За його словами, глава держави звільнив голів Чернігівської, Хмельницької, Херсонської, Тернопільської, Сумської, Полтавської, Миколаївської, Львівської, Кіровоградської, Київської, Івано-Франківської, Запорізької, Закарпатської та Волинської ОДА.

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Крім того, Рябошапка зазначив, що відсторонено від виконання обов’язків в. о. керівника Одеської ОДА.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів 5 червня запропонував Президенту Володимиру Зеленському звільнити низку голів ОДА. Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація, що пропонується звільнити 13 голів ОДА.