Деякі дороги не ремонтувалися від 1970-х років - Гройсман
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Укрінформ
Територіальні дороги, які з’єднують українські райцентри, перебувають у жахливому стані, бо деякі з них не ремонтувалися ще із 1970-х років.
Про це у Facebook написав Володимир Гройсман.
"Зараз територіальні дороги, які з’єднують райцентри, - у жахливому стані. Деякі з них не ремонтувалися від 70-х років. Тому уряд підготував програму відновлення таких доріг", - зазначив Гройсман.
Премʼєр повідомив, з наступного будівельного сезону уряд продовжить ремонтувати траси та поєднувати обласні центри.
“А паралельно підемо на рівень нижче, і капітально займемося шляхами між районними центрами”, - додав глава Кабміну.