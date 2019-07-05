Уряд затвердив програму розвитку доріг місцевого значення до 2024 року

Уряд затвердив програму з будівництва доріг територіального значення на 2020-2024 роки.

Про це на засіданні уряду сказав виконуючий обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я презентую додаткову стратегію розвитку доріг територіального значення на 2020-2024 роки, що стане логічним доповненням стратегії 2018-2020 років. Територіальні дороги становлять майже половину доріг місцевого значення - понад 46%. Це 22 тис. км доріг. Більшість цих доріг побудовані у 70-х роках минулого століття - і з того часу їх ремонти не проводилися", - розповів Новак.

Він зазначив, що для будівництва таких доріг буде застосована нова технологія з використанням бетону та промислових відходів - це потребуватиме змін до ДБН. Там, де ситуація дозволяє, буде виконано поточний ремонт - це близько 15% доріг територіального значення.

"Ми підготували другий етап децентралізації - закон про передачу Т-доріг на баланс місцевих органів влади. Але ми хочемо передавати не проблему, а дороги у належному стані", - додав Новак.

Прем'єр-міністр Гройсман додав: "Ми з весни 2017 року почали відновлювати дороги між обласними центрами, щоб поєднати за 5 років усі обласні центри країни. Ми цю програму виконуємо, збільшуємо фінансування. Ще кілька років - і це завдання буде виконане. Разом з тим, у нас є ще одне важливе завдання - дороги між райцентрами, дороги місцевого значення. Вони у жахливому стані, не ремонтувалися кілька десятиріч".

Він нагадав, що протягом 2017-2018 років побудовано 6800 км доріг.

Фото: kmu.gov.ua