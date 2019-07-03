Уряд хоче не менше 75 мільярдів на дороги у 2020 році – Гройсман

Коментуючи хід реконструкції, глава уряду нагадав, що за два роки в Україні відремонтовано й побудовано майже 7 тис. км доріг. Обсяг фінансування робіт збільшувався з року в рік. Цього року він становив 56 млрд грн.

"На наступний рік ми будемо пропонувати бюджет Дорожнього фонду не менше 75 млрд грн. Це дозволить збільшувати обсяг будівництва якісних доріг", – сказав Гройсман.

Як повідомляється, ділянки траси М-06 Київ–Чоп – це північний об’їзд міста Житомир завдовжки 22,3 км. Вона входить до міжнародного транспортного коридору, але тривалий час мала так звану другу категорію – лише дві смуги і необхідність постійного ямкового ремонту.

Рік тому план реконструкції дороги було затверджено. Фінансування забезпечили міжнародні партнери – Європейський інвестиційний банк і Європейський банк реконструкції і розвитку.

"За планом у червні 2020 року тут має проходити фактично нова дорога – 4 смуги, 4 дворівневі розв'язки, 3 залізничні переходи. Покриття – цементобетон, який виготовляється в Україні. Після здачі ділянки в експлуатацію тут ще два роки ретельно перевірятимуть стан полотна", - йдеться у повідомленні.