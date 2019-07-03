Гройсман повідомив, коли завершиться ремонт траси Київ-Чоп

“Термін виконання робіт – червень 2020 року. І ще два роки – період прискіпливого контролю якості покриття та усунення дефектів, у разі виявлення. За планом пропускна здатність дороги зросте вдвічі – 15 тисяч вантажівок і 30 тисяч легкових авто на добу”, - сказав Гройсман.

За його словами, тут повним ходом іде реконструкція великої ділянки – близько 22 км. Читайте також: Кличко пояснив, чому може затягнутися будівництво Шулявського мосту Її розширять до 4-х смуг, побудують кілька дворівневих розв’язок, а дорожнє полотно буде бетонним.

Фінансують проєкт партнери – ЄІБ та ЄБРР.

Фото: twitter.com/VGroysman