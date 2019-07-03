Гройсман повідомив, коли завершиться ремонт траси Київ-Чоп

Гройсман повідомив, коли завершиться ремонт траси Київ-Чоп

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Укрінформ
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на те, що ремонт траси М-06 Київ – Чоп буде завершений у червні 2020 року.

Про це він сказав журналістам, інспектуючи відрізок траси у районі села Глибочиця, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Термін виконання робіт – червень 2020 року. І ще два роки – період прискіпливого контролю якості покриття та усунення дефектів, у разі виявлення. За планом пропускна здатність дороги зросте вдвічі – 15 тисяч вантажівок і 30 тисяч легкових авто на добу”, - сказав Гройсман.

За його словами, тут повним ходом іде реконструкція великої ділянки – близько 22 км.

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Її розширять до 4-х смуг, побудують кілька дворівневих розв’язок, а дорожнє полотно буде бетонним.

Фінансують проєкт партнери – ЄІБ та ЄБРР.

Фото: twitter.com/VGroysman

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