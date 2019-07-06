Президент Володимир Зеленський ознайомився з роботою пункту пропуску «Ужгород».

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко ознайомив Президента України з роботою міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород», що на кордоні зі Словаччиною. Перебуваючи в прикордонному підрозділі, Володимир Зеленський цікавився ходом реконструкції пункту пропуску, а також перспективами збільшення його пропускної спроможності та термінами завершення робіт", - йдеться у повідомленні.

Зеленський ознайомився з роботою пункту пропуску "Ужгород" / Фото: dpsu.gov.ua

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Крім того, Зеленський та Дейнеко побували в приміщенні, де наразі будується система рентгенсканування вантажних автомобілів.