Зеленський ознайомився з роботою пункту пропуску "Ужгород"
Фото
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський ознайомився з роботою пункту пропуску «Ужгород».
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Очільник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко ознайомив Президента України з роботою міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород», що на кордоні зі Словаччиною. Перебуваючи в прикордонному підрозділі, Володимир Зеленський цікавився ходом реконструкції пункту пропуску, а також перспективами збільшення його пропускної спроможності та термінами завершення робіт", - йдеться у повідомленні.Зеленський ознайомився з роботою пункту пропуску "Ужгород" / Фото: dpsu.gov.ua
Крім того, Зеленський та Дейнеко побували в приміщенні, де наразі будується система рентгенсканування вантажних автомобілів.