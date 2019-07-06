Зеленський на Львівщині та Закарпатті представить нових голів ОДА

Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Львівської та Закарпатської областей.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Львівської та Закарпатської областей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Львові запланована зустріч глави держави з лідерами громадської думки Львівської області.

На Закарпатті Президент ознайомиться з роботою міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ужгород".

Після цього під головуванням Зеленського має відбутися нарада з питань облаштування прикордонної, митної та дорожньої інфраструктури.

Крім цього, Президент планує представити новопризначених голів Львівської та Закарпатської облдержадміністрацій.

Як повідомлялося, Президент призначив 5 липня новим головою Львівської ОДА юриста Маркіяна Мальського, а на посаду голови Закарпатської ОДА запропонував кандидатуру успішного підприємця з Мукачева, власника та засновника мережі кондитерських з однойменним брендом Ігоря Бондаренка.