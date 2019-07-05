Зеленський запевняє, що новий голова Донеччини не спілкується з братом із "ДНР"

Президент Володимир Зеленський у Краматорську представив нового голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

Церемонію представлення нового очільника Донеччини транслювали українські інформаційні телеканали, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу просто представити Павла Кириленка. Прошу любити і жалувати", - зазначив Зеленський.

Він також публічно підписав указ про призначення Павла Кириленка головою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.

Водночас Президент зауважив, що у ЗМІ вже з’явилася інформація про нібито службу брата Кириленка в так званій ДНР.

"Я бачив величезну кількість інформації з приводу того, що брат Паші (Павла Кириленка — ред.) працює десь, значить, у "ДНР", служить і т.д. Я розумію, що йому незручно про це говорити, давайте я скажу. Ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми, ми повинні це пам’ятати. Очевидно, що у Паши там сім’я, там батьки його", - розповів глава держави.

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Зеленський зауважив, що батьки нового голови Донецької ОДА вважають себе українцями, але живуть на тимчасово окупованій території, бо "там їхня земля", й вони не хочуть нікуди переїжджати.

"А щодо брата, я знаю, для Паші це болюче питання, тому я взяв на себе сміливість це сказати: з братом людина не розмовляє з політичних розбіжностей", - запевнив Зеленський.

Він також додав, що сам Кириленко покинув не підконтрольну Україні територію з перших днів її окупації.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський указом від 5 липня №482/2019 призначив Павла Олександровича Кириленка головою Донецької ОДА.

Фото: president.gov.ua