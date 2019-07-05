Мер Ромнів судитиметься з автором петиції про його відставку
За позовною заявою про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації призначено підготовче засідання на 22 липня.
Про це повідомляє прес-служба Роменського міськрайонного суду.
“У травні 2019 року автором громадянкою К. була опублікована електронна петиція «Про відставку Сергія Салатуна з посади міського голови м. Ромни та розпуск виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області», - йдеться в повідомленні.
У заяві, поданій до суду міським головою Салатуном, сказано: "В даній петиції автор висловлює недовіру та звинувачення в тому, що рішеннями та розпорядженнями я, як мер міста, завдаю неправомірної шкоди громаді міста та її майну. Також в даній петиції висловлено звинувачення мене у тому, що я є обвинуваченим у кримінальній справі із корупційною складовою. Та ще авторка петиції заявляє що я маю алкогольну залежність».
Салатун просить суд визнати недостовірною і такою, що порочить його честь, гідність, ділову репутацію, інформацію викладену у електронній петиції «Про відставку Сергія Салатуна...”, поширеній громадянкою К. А ще зобов'язати К. спростувати поширену інформацію щодо мера у такий спосіб, як була поширена електронна петиція, та на наступній сесії Роменської міської ради.
Салатун сказав кореспонденту Укрінформу, що звинувачення на його бік, висловлені в петиції, – це політика.
«Політика, політика, і ще раз політика. Більше нічого за цією петицією не стоїть. У нас скільки важливих питань у життєдіяльності міста. Взяти, наприклад, той же водогін. Давайте, ті, хто мені дорікає, долучайтеся до вирішення таких от питань, або, хоча би, вийдіть разом зі мною в місті посадити деревце», - зазначив міський голова Ромен.
Варто зауважити, що наскільки нам відомо, це перший позов до суду щодо змісту електронної петиції.