Мер Ромнів судитиметься з автором петиції про його відставку

Міський голова міста Ромни на Сумщині судитиметься з автором е-петиції «Про відставку Сергія Салатуна з посади міського голови м. Ромни та розпуск виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області».

За позовною заявою про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації призначено підготовче засідання на 22 липня.

Про це повідомляє прес-служба Роменського міськрайонного суду.

“У травні 2019 року автором громадянкою К. була опублікована електронна петиція «Про відставку Сергія Салатуна з посади міського голови м. Ромни та розпуск виконавчого комітету Роменської міської ради Сумської області», - йдеться в повідомленні.

У заяві, поданій до суду міським головою Салатуном, сказано: "В даній петиції автор висловлює недовіру та звинувачення в тому, що рішеннями та розпорядженнями я, як мер міста, завдаю неправомірної шкоди громаді міста та її майну. Також в даній петиції висловлено звинувачення мене у тому, що я є обвинуваченим у кримінальній справі із корупційною складовою. Та ще авторка петиції заявляє що я маю алкогольну залежність».

Салатун просить суд визнати недостовірною і такою, що порочить його честь, гідність, ділову репутацію, інформацію викладену у електронній петиції «Про відставку Сергія Салатуна...”, поширеній громадянкою К. А ще зобов'язати К. спростувати поширену інформацію щодо мера у такий спосіб, як була поширена електронна петиція, та на наступній сесії Роменської міської ради.

Читайте також: На Сумщині створили ще одну ОТГ навколо Конотопа

Салатун сказав кореспонденту Укрінформу, що звинувачення на його бік, висловлені в петиції, – це політика.

«Політика, політика, і ще раз політика. Більше нічого за цією петицією не стоїть. У нас скільки важливих питань у життєдіяльності міста. Взяти, наприклад, той же водогін. Давайте, ті, хто мені дорікає, долучайтеся до вирішення таких от питань, або, хоча би, вийдіть разом зі мною в місті посадити деревце», - зазначив міський голова Ромен.

Варто зауважити, що наскільки нам відомо, це перший позов до суду щодо змісту електронної петиції.