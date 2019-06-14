На Сумщині створили ще одну ОТГ навколо Конотопа

На Сумщині створили третю ОТГ навколо міста обласного значення Конотоп.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у Сумському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою".

«На сесії Конотопської міської ради прийнято остаточне рішення про добровільне приєднання Підлипненської сільської територіальної громади до територіальної громади міста обласного значення Конотоп. Це означає завершення процедури приєднання відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та створення Конотопської міської об’єднаної територіальної громади», - повідомили у ЦРМС.

Зазначається, що нова ОТГ, до складу якої увійшли місто Конотоп та села Підлипне, Калинівка, Лобківка, стала третьою об’єднаною громадою Сумщини, створеною навколо міста обласного значення. Іншими ОТГ, створеними навколо міст обласного значення регіону, є Сумська та Шосткинська об’єднані громади.

Після створення Конотопської міської ОТГ в Сумській області працюватиме 32 об’єднані громади, в 4 новостворених ОТГ — Білопільській, Липоводолинській, Річківській та Синівській - вибори голів та депутатів призначено на 30 червня 2019 року, а ще 2 громади Сумщини (Путивльська та Тернівська) чекають на призначення перших виборів.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Сумський ЦРМС