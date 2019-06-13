Закривати чи змінити профіль: На Франківщині обговорили реформування медзакладів

Місцеві ради мають долучитися до реформування медичних закладів вторинної допомоги, адже з 2020 року вони не отримають жодної копійки через медичну субвенцію.

Про це в Івано-Франківську повідомила регіональний координатор з питань підтримки медичної реформи в Івано-Франківській та Чернівецькій областях Наталія Гусак під час круглого столу «Виклики реформи вторинної медицини для ОТГ», який організував Івано-Франківський Центр розвитку місцевого самоврядування (ЦРМС) Програми «U-LEAD з Європою».

«Головним викликом у 2019 році для медзакладів вторинки є встигнути виконати своє «домашнє завдання» і перетворитись з установ у комунальні некомерційні підприємства, оновити ліцензію, закупити необхідну кількість комп’ютерної техніки, аби підключитись до eHealth (електронна система охорони здоров'я), і у 4-му кварталі виконати всі умови НСЗУ (національна Служба здоров’я України – ред.), аби підписати угоду з нею. З 2020 року всі заклади вторинки не отримають жодної копійки через медичну субвенцію. Вони фінансуватимуться виключно через надання послуг, які закупить НСЗУ», - зазначила Гусак.

Тому, за її словами, сьогодні важливо, аби засновники вторинної допомоги, а це - районні, міські, селищні та сільські ради розуміли, що це завдання не є виключно для медзакладів, але й їх також.

“Ця комунікація має бути налагодженою. Госпітальні ради, які мали б стати майданчиком або інструментом комунікації між засновниками та закладами вторинки, недостатньо ефективно працюють і не дали можливості полегшити цей процес, а тому не несуть позитивну комунікацію між лікарями і засновниками. А одна ЦРЛ (центральна районна лікарня – ред.) не може бачити всієї картини, яка є на території госпітального округу”, - стверджує Гусак.

Вона зауважила, що найважче реформування проходить не в центральних районних лікарнях, а саме у їх філіях та відділеннях. Там сьогодні гостро стало питання: закривати чи змінити профіль.

У Космацькій об’єднаний громаді вирішили зберегти таку лікарню, навіть якщо доведеться піти на непопулярний крок - оптимізацію. Адже на 10 ліжкомісць у Космацькій лікарні за штатом працює 20 фахівців.

«У нас, на території об’єднаної громади, є Космацька дільнична лікарня, яка входить у структуру Яблунівської районної лікарні. Космач – одне з найбільших гірських сіл в Україні, тому нам важливо зберегти цю лікарню, бо до неї найкращий доступ жителів з найвіддаленіших куточків села. Довше селянам їхати до Косова чи Івано-Франківська. Ми зараз працюємо над тим, аби зберегти свою лікарню. Думаємо перепрофілювати її, але головне – зберегти, аби люди мали можливість отримати мінімальний рівень спеціалізованої допомоги на місці. Хочемо з терапевтичного профілю лікарні зробити паліативний або ж реабілітаційний. Якщо лікарня перейде на утримання Космацької ОТГ, фінансувати заклад ми не зможемо. Розуміємо, що без оптимізації нам не обійтись», - розповіла заступник голови Космацької ОТГ Івана Лесюк.

Як зазначила Гусак, досить часто можна почути міф, що якісна медична допомога виключно залежить від кількості медичних кадрів. Втім, реформа первинки показала, що коли пацієнтам дали можливість вільно обирати лікаря, то вони обирають найкращого фахівця. “Та й краща допомога надається там, де краще вмотивований лікар і залежить від того, наскільки тісно він вміє працювати з пацієнтом. Це нісенітниця, коли якість послуги прирівнюють до кількості медпрацівників», - наголосила вона.

За її словами, заклади вторинної медичної допомоги сьогодні працюють щонайменше в 11 ОТГ. Окрім цього, є ще ряд лікарень, які перебувають на балансі обласної та районних рад.

«У нашій області є найбільше об’єднаних громад, які мають вторинку. Тому вони повинні досить швидко реагувати на ті виклики, які стоять перед закладами вторинної медичної допомоги, аби працювати з 2020 року… Реформування вторинної медичної допомоги є більш складним процесом, ніж реформування первинки, а тому дуже багато залежить від керівництва громад, їх бачення майбутнього закладу, а ще більше - від потреб самих мешканців», - зазначила радник з питань муніципальних послуг ІФ ЦРМС Марія Баран.

Нині експерти припускають, що не всі заклади вторинки зможуть утриматись на плаву. Попри це, примусово лікарні закривати ніхто не буде. А щодо пацієнтів, то їм радять не турбуватися. Бо саме пацієнт залишається головною фігурою у процесі реформування медичної галузі і саме за ним будуть йти кошти, за які конкуруватимуть лікарні.

Відомо, що на Прикарпатті працюють 30 ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Юрій Рильчук