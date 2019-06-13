Децентралізація переходить на другий етап, згортати реформу неможливо - Гройсман

Започаткована в 2014 році реформа децентралізації – передачі фінансових ресурсів та адміністративних повноважень на місця – виходить на другий етап, а саме – етап ефективного використання нових можливостей для регіонів. Саме тому згортати реформу будь-якими непродуманими рішеннями неможливо.

Про це сказав Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з головами об’єднаних територіальних громад Рівненської області, повідомляє Урядовий портал.

«Децентралізація має непогані успіхи. Потрібно говорити про перспективи і завдання на 2019-2020 роки. Перший етап децентралізації відбувся успішно. Кожен житель ОТГ може порівняти, що було до децентралізації і що є зараз. Мені було важливо передати не тільки кошти, а й можливості. Коли можливості починають працювати, у нас іде зростання. Разом з тим сьогодні є загрози реформі. Її швидко можна зупинити – достатньо 226 голосів, аби підкорегувати рішення не на користь місцевого самоврядування. Це турбує. А упускати це неможливо. І у нас є час, аби запустити другий етап децентралізації. Треба ініціювати зміни до Конституції. Якщо ми не підемо далі по децентралізації, реформа буде згорнута», - сказав Гройсман.

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У регіоні сформовано 31 громаду, які мають прямі відносини з держбюджетом. За планом громад має бути 66 – це 100% території області і 100% населення краю.

Фото: kmu.gov.ua