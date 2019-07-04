У Полянській ОТГ на Закарпатті проведуть фестиваль мінеральної води

У Полянській ОТГ на Закарпатті проведуть фестиваль мінеральної води

Децентралізація
Укрінформ
Фестиваль “Сила життя - в джерелах Карпат” проведуть 14 липня в Полянській об’єднаній територіальній громаді Закарпатської області.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу голова Полянської ОТГ Іван Дрогобецький.

“14 липня 2019 року у Полянській ОТГ в урочищі Красний відбудеться фестиваль мінеральної води «Сила життя – у джерелах Карпат»”, - зазначив Дрогобецький.

За словами голови громади, гості фесту матимуть змогу продегустувати всі типи унікальних за своїми властивостями мінеральних вод Поляни.

Тут зосереджені найзнаменитіші із закарпатських мінеральних вод - Поляна Купель, Поляна Квасова, Лужанська та Плосківська.

Як наголосив голова Полянскої ОТГ, на фестивалі ці води представлять заводи, які здійснюють в районі промисловий видобуток та розлив мінеральної води. Також оздоровниці Свалявського району ознайомлять усіх охочих із великим спектром своїх лікувальних послуг, які можна буде спробувати на собі.

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Також під час фесту працюватиме виставка-ярмарок автентичних робіт декоративного мистецтва, можна буде скуштувати закарпатські народні страви та послухати закарпатські народні пісні.

Полянська ОТГ на Закарпатті утворена у 2016 році, включає в свою територію однойменний курорт мінеральних вод у селі Поляна. Ця громада дає половину туристичного збору в області.

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