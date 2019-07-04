У Полянській ОТГ на Закарпатті проведуть фестиваль мінеральної води

Фестиваль “Сила життя - в джерелах Карпат” проведуть 14 липня в Полянській об’єднаній територіальній громаді Закарпатської області.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу голова Полянської ОТГ Іван Дрогобецький.

“14 липня 2019 року у Полянській ОТГ в урочищі Красний відбудеться фестиваль мінеральної води «Сила життя – у джерелах Карпат»”, - зазначив Дрогобецький.

За словами голови громади, гості фесту матимуть змогу продегустувати всі типи унікальних за своїми властивостями мінеральних вод Поляни.

Тут зосереджені найзнаменитіші із закарпатських мінеральних вод - Поляна Купель, Поляна Квасова, Лужанська та Плосківська.

Як наголосив голова Полянскої ОТГ, на фестивалі ці води представлять заводи, які здійснюють в районі промисловий видобуток та розлив мінеральної води. Також оздоровниці Свалявського району ознайомлять усіх охочих із великим спектром своїх лікувальних послуг, які можна буде спробувати на собі.

Також під час фесту працюватиме виставка-ярмарок автентичних робіт декоративного мистецтва, можна буде скуштувати закарпатські народні страви та послухати закарпатські народні пісні.

Полянська ОТГ на Закарпатті утворена у 2016 році, включає в свою територію однойменний курорт мінеральних вод у селі Поляна. Ця громада дає половину туристичного збору в області.