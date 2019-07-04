Миропільська ОТГ: від планів до реальних проєктів

За три роки у Миропільській ОТГ вдалося реалізувати чимало важливих проєктів, які роками чекали на фінансування.

Тут уміють знаходити підхід до інвесторів, створюючи пільги для тих, хто реєструється на території ОТГ та сплачує податки в місцевий бюджет.

Поїздку в Миропільську ОТГ організував Житомирський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою».

У ПРІОРИТЕТІ – ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ, ОСВІТА ТА СОЦІАЛЬНА СФЕРА

«Якби ми об’єдналися ще 10 років тому, таких проблем, які доводиться вирішувати зараз, давно б уже не було. Децентралізація дала нам можливість самостійно визначати пріоритети. От одного року ми задумали якийсь проєкт, а наступного вже отримали фінансування на його реалізацію і згодом він готовий. Серед пріоритетів нашої громади – заходи з енергоефективності, освіта та соціальна сфера», - каже Миропільський селищний голова Валерій Гиндич.

Миропільська ОТГ створена наприкінці 2016 року. Вона об’єднала селище Миропіль та 5 довколишніх сіл і нині на її території проживає понад 6 тисяч мешканців. Упродовж трьох років громада отримує інфраструктурну субвенцію, завдяки якій вдається реконструювати важливі об’єкти.

«У перші два роки інфраструктурну субвенцію ми спрямували на медицину. Зокрема, провели ремонт у трьох ФАПах. Так, у медпункті села Пилипо-Кошара окрім ремонту облаштували ще й квартиру для місцевої фельдшерки, де вона проживає із сім’єю. У Колодяжному за 440 тис. грн перевели ФАП на твердопаливні котли, завдяки чому тепер опалюються сам медпункт, адмінприміщення, де працює в.о. старости, та дитячий садочок. Раніше у дитсадку за електроопалення доводилося платити по 180 тис. грн на рік, а тепер суттєва економія та ще й створені 2 нові робочі місця в котельні», - додав Гиндич.

За його словами, цього року інфраструктурну субвенцію у співфінансуванні з місцевим бюджетом використають для монтажу труб і нових котлів в амбулаторії загальної практики сімейної медицини, встановлення нової водонапірної вежі в Мирополі та заміни покрівлі у Миропільській ЗОШ І-ІІІ ст.

Крім того, за кошти ДФРР триває утеплення Миропільської гімназії, що є опорним навчальним закладом. Торік завдяки таким заходам вдалося заощадити 100 кубометрів дров, а дітям тепер тепло й комфортно взимку. За власні кошти громади у 4 кабінетах природничо-математичного циклу цього закладу провели ремонт, а обласна адміністрація забезпечила їх необхідним обладнанням.

ЗА ТРИ РОКИ БЮДЖЕТ ГРОМАДИ ЗРІС У ПОНАД 8 РАЗІВ

«У 2016 році наш бюджет становив 5 млн грн, а нині – 44 млн грн, тобто він зріс у понад 8 разів. Серед основних його надходжень 52% становлять дотації й субвенції з державного та обласного бюджетів. Решта – це ПДФО, найбільшим наповнювачем якого є військова частина, а це близько 600 тис. грн щомісяця. Не менш вагомі для бюджету – надходження від сплати за землю», - розповідає бухгалтерка Миропільської селищної ради ОТГ Ольга Бабич.

Вона додає, що після заснування тергромади у штаті селищної ради не створювали додаткових відділів, що дозволило зберегти робочі місця у селах. Зокрема, всі бібліотеки громади продовжують працювати, вони забезпечені комп’ютерами та регулярно отримують передплачені з місцевого бюджету газети та журнали.

Як зауважив голова громади, для закладів культури дрова не купують, а їх заготовляють під час санітарних рубок. Якщо бібліотекарі самі опалюють свої заклади, то за це їм доплачують.

Щодо видатків, то 52% бюджету Миропільської ОТГ йдуть на освіту. Громаді потрібно утримувати 2 загальноосвітні навчальні заклади, 2 заклади дошкільної освіти та школу мистецтв.

Заступниця селищного голови з гуманітарних питань Тамара Гриб акцентує: «У школах дітей 1-4-х класів та пільговиків забезпечуємо безкоштовним харчуванням. Маємо дві групи подовженого дня, де діток харчуємо теж безкоштовно. Взагалі, за рішенням сесії селищної ради від плати за харчування звільнено 331 дитину, серед них і діти пільгових категорій, а це майже половина усіх учнів громади. У школі мистецтв займаються діти із сіл, що не увійшли в громаду, й за ними зберігаються всі пільги. До опорного навчального закладу, школи у Мирополі та центру розвитку дитини здійснюємо підвіз автобусами. У новому навчальному році возитимемо школярів з двох віддалених сіл у навчальні заклади, що не в нашій громаді. Водночас таке транспортне сполучення дозволить і місцевим жителям без проблем дістатися в Миропіль».

Валерій Гиндич розповідає, що упродовж трьох років суттєво покращився автопарк громади. Зокрема, за власні кошти вдалося придбати легковий автомобіль для лікарів, легковик для селищної ради, трактор, а ще 2 шкільні автобуси у співфінансуванні з обласним бюджетом. Крім того, з держбюджету за зверненням народного депутата профінансована нова «швидка».

«Там, де курсують автобуси, ремонтуються й дороги, аби гарантувати безпеку перевезень школярів. За час існування громади нам вдалося капітально відремонтувати 20 кілометрів дорожнього покриття власними коштами та завдяки надходженням від митного експерименту. Зараз у нас триває поточний ремонт. Крім того, ми власними силами облаштували 11 зупинок і біля кожної з них найближчим часом встановимо урни для сміття».

Щодо благоустрою в громаді, то зі скромних 10 сміттєвих баків у 2017 році на її території нині їх налічується майже 80. Жителі громади уклали договори з комунальним господарством на вивезення сміття, що в місяць коштує 10 гривень з одного домогосподарства. До того ж, урни для сміття у громаді зварюють з металу самі, що вдвічі-втричі дешевше, ніж купувати їх.

Завдяки заміні ламп вуличного освітлення на енергоефективні у всіх населених пунктах Миропільської ОТГ вдається заощаджувати до 40% електроенергії.

ДО ГРОМАДИ ПРИЄДНАЄТЬСЯ ЩЕ ОДНА СІЛЬСЬКА РАДА

Не забувають у громаді й про соціальний захист. Так, у територіальному центрі соціального обслуговування, що діє на базі амбулаторії загальної практики сімейної медицини (АЗПСМ), громадяни можуть оформити субсидію, пенсіонери мають можливість попрати речі у пральній машині, а малозабезпечені люди – безкоштовно взяти необхідний одяг і зігрітися чаєм у холодну пору.

Крім того, фахівці терцентру надають медичні процедури, серед яких лікувальні ванни, масаж, лікувальна фізкультура, заняття на тренажерах. Там також є фітобар з цілющими чаями, а нещодавно громада придбала для закладу і велотренажер.

За словами завідувача денного відділення АЗПСМ Василя Мицюка, в середньому заклад щодня відвідують 15 пацієнтів, серед яких як люди похилого віку, так і діти, що отримують направлення на процедури від лікарів.

Значну підтримку громаді надають і підприємства завдяки укладеним із селищною радою соціальним угодам, адже місцева влада створює для них сприятливі умови.

«ТОВ «Полонне-Агро» було зареєстроване у Хмельницькій області, а ми встановили для нього 4% орендної плати (вона корелюється на рівні 3-12% - ред.), бо підприємство перереєструвалося у нас і тепер наша громада отримує від товариства до бюджету ПДФО», - зауважив Валерій Гиндич.

Торік в ОТГ розпочала роботу італійська фабрика з виробництва взуття «Inblu», яка зареєструвалася у громаді та створила 46 робочих місць для жінок. У Мирополі також працює текстильна фабрика «Веснянка», а ще будується елеватор з 5 мільйонами доларів США інвестицій, що гарантуватиме створення нових робочих місць. На території об’єднаної громади працюють лісопереробні підприємства, лісництво, залізничний вузол, підприємство з обробки каменю.

Нині в Мирополі тривають ремонтні роботи у приміщенні майбутніх поліцейської станції та ЦНАПу. До того ж, приєднатися до Миропільської ОТГ висловила бажання і сусідня Печанівська сільська рада. Вона є самодостатньою, а відтак в ОТГ сподіваються на подальший розвиток.

«Звісно, у громаді є дві найбільші проблеми, що потребують нагального вирішення. Передовсім, це дорога державного значення Бердичів-Шепетівка, яка проходить через центр Мирополя, але ми не маємо повноважень її ремонтувати, та очисні споруди, що є в нас, але вже потрібно побудувати нові. Фахівці розроблятимуть для громади генеральний план, у якому передбачать 2 ділянки для розміщення споруд. Загальна вартість їх будівництва становить 7-12 млн грн і сподіваюся, що ми таки знайдемо фінансові ресурси на це», - констатує Гиндич.

У телефоні голови ОТГ сотні фотографій з різних об’єктів. Розповідаючи про якийсь один, він одразу показує динаміку, тобто, що було, як тривали роботи й остаточний результат.

Запорукою успіху Миропільської ОТГ є те, що тут над вирішенням нагальних проблем працюють всі гуртом. Коли торік у школі згоріла їдальня, її доволі швидко відновили та вдосконалили, бо до ремонту долучилися не тільки батьки та працівники закладу, а й селищний голова зі своїми колегами. Якщо буревій валить дерева, то місцеві підприємці купують рятувальникам бензопилу, аби ті швидко дали раду наслідкам негоди.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами: Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією - й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Ірина Чириця, Житомир – Миропіль

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