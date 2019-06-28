"Стіну" на кордоні з РФ на Харківщині побудували на 90%

Роботи з облаштування кордону з Росією в Харківській області завершено на 90%.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян під час наземного та повітряного моніторингу кордону України з РФ, повідомляє Урядовий портал.

“Сьогодні з радістю констатую, що роботи по облаштуванню кордону в Харківській області завершилися на 90%. Прикордонники вже розгорнули нові підрозділи. І це вже дає перші результати - на цій ділянці майже немає порушень державного рубежу. На сьогодні у Харківській області облаштовано понад 10 опорних пунктів та обладнано 4 комплекси відеоконтролю і сигналізації, ще 5 встановлять найближчим часом”, - заявив Троян.

За його словами, система інтелектуального інженерно-технічного облаштування кордону - це цілодобове технічне спостереження, мережі інтегрованих веж, автоматизовані місця операторів і сучасні автомобілі, вертольоти та безпілотні літальні апарати.

Троян повідомив, що протяжність контрольованої ділянки кордону з Росією - 1500 кілометрів. Ще понад 400 кілометрів доведеться облаштовувати після того, як буде звільнено Донбас. Водночас, додав він, облаштування кордону йде не тими темпами, як очікувалось. Вже декілька разів довелося відтерміновувати дату закінчення робіт.

“Сам проєкт облаштування кордону виконати непросто, адже місцевість неоднорідна - це і ліси, і болота. Часто роботи доводиться виконувати лише в теплу пору року. Також складнощі виникають і через розслідування НАБУ, які лише затягують роботу”, - пояснив урядовець.

Заступник міністра також зауважив, що при інженерно-технічному облаштуванні кордону виникають проблеми з тим, що велика кількість землі державного кордону перебуває у приватній власності, а значить держава повинна компенсувати людям вартість цієї землі.

“У Верховній Раді вже на другому слуханні лежить ініційований нами законопроєкт №6677, який би дозволив швидше розв'язувати питання відчуження землі державного кордону із приватної власності”, - зазначив він.

Як повідомляє Урядовий портал, Вадим Троян також провів повітряний моніторинг облаштування кордону в Луганській області. Там уже облаштовано понад 100 км протитанкового рову, протитранспортного брустеру та понад 65 км рокадної дороги. Ще в цьому році планується облаштувати близько 50 кілометрів, поінформував урядовець. Загалом, за його словами, всі роботи на кордоні з країною-агресором мають бути завершені до 2021 року.

“Для реалізації плану у 2019 році з бюджету виділили 123 мільйони гривень. І хоч це 30% із запланованої суми, однак ми продовжуємо облаштовувати ділянки українсько-російського кордону, а також адмінмежу з ТОТ АР Крим”, - зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

Урядовий Портал нагадує, що інтелектуальна система охорони кордону - це спочатку конусний рів (чотириметровий вгорі і звужується донизу до двох метрів, за ним йде вал (два метри у висоту і стільки ж в ширину), потім — контрольно-слідова смуга, рокадна дорога і загородження. Крім цього, передбачається облаштування ділянки спостережними вежами, камерами відеоспостереження, тепловізорами та прокладання сенсорного кабелю. Передбачено і технічне оснащення ділянки державного кордону в межах Харківської області, зокрема, бойовими модулями типу «Тритон». Це броньований автомобіль, на якому встановлений тен радіолокаційної вежі, відео і тепловізійне спостереження. І все це об’єднано з системою ведення вогню.

На сьогодні закуплено 4 таких бойових модуля, які будуть використовуватися на віддалених важкодоступних ділянках, не прикритих інженерними спорудами, - наприклад, в заболоченій місцевості, оскільки там неможливо поставити огорожу і викопати рів або на ділянках, де з’являється загроза безпеки.