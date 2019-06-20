Відключення газу у багатоповерхівках Чернівців: Депутати звернулися до уряду

Депутати Чернівців звернулися до уряду, Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, і АМКУ щодо безпідставного відключення багатоповерхівок міста від газу.

Про це повідомляє Чернівецька міська рада.

"Депутати Чернівецької міської ради схвалили звернення до Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольного комітету України, прокуратури Чернівецької області щодо безпідставного відключення ПАТ «Чернівцігаз» споживачів від мереж газопостачання", - йдеться у повідомленні.

Відповідний документ схвалений у зв’язку з численними зверненнями мешканців багатоквартирних будинків міста з приводу відключення їх будинків від газу.

ПАТ «Чернівцігаз» мотивує це тим, що відсутні акти розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін та договори на обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Разом з тим, відповідно до ст. 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» постачання та розподіл природного газу мають забезпечуватися безперервно, з гарантованим рівнем безпеки та якості.

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"Враховуючи викладене, просимо вжити невідкладних заходів щодо вирішення ситуації, пов’язаної з безпідставним відключенням побутових споживачів від постачання газу у зв’язу з відсутністю актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін та договорів на обслуговування внутрішньобудинкових мереж, заборонити операторам ГРМ такі безпідставні відключення та притягнути винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавства", - йдеться у тексті звернення.