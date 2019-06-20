У травні борг облгазів перед Укртрансгазом зріс іще на 735 мільйонів

Лише за травень борг облгазів перед АТ "Укртрансгаз" збільшився на 735 млн гривень, а загалом із 1 березня цього року, коли на газовому ринку було впроваджено добове балансування, сягнув 3 220 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу.

"У травні борг операторів ГРМ перед Укртрансгазом зріс ще на 735 млн грн. З моменту переходу ринку газу України на добове балансування (1 березня) по 31 травня борг облгазів перед компанією досяг 3 220 млн грн", - ідеться в повідомленні.

У компанії уточнили, що за підсумками травня, негативний небаланс, що склався за результатами операцій всіх учасників ринку, становить 751 млн грн, а позитивний небаланс - 358 млн грн.

За три місяці функціонування ринку природного газу в режимі добового балансування негативні небаланси учасників ринку сягнули 3 298 млн грн.

"За весь цей час Укртрансгаз отримав від замовників послуг транспортування оплату менше 2% від загальної заборгованості, або 63 млн грн. Найбільший борг в розмірі 3 220 млн грн накопичили облгази, з якого заборгованість підприємств під брендом РГК складає 2 465 млн грн", - пояснили у компанії.

Укртрансгаз оплатив 340 млн грн позитивних небалансів, однак залишається винен ще 837 млн грн замовникам послуг транспортування газу. Найбільший борг наразі склався перед НАК «Нафтогаз України», обсяг позитивного небалансу якого, за підсумком трьох місяців, становить 407 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 червня АТ "Укртрансгаз" заявило про брак коштів на придбання газу для власних виробничо-технологічних потреб й ініціювало переговори з кредиторами, зокрема, НАК "Нафтогаз України", про реструктуризацію заборгованості. Газу залишилося до 24 червня.

Неможливість проводити закупівлі газу є передумовою виникнення надзвичайної ситуації державного рівня, наголосили в компанії. Укртрансгаз попередив про це НКРЕКП, Державну службу надзвичайних ситуацій України та Раду національної безпеки і оборони України.