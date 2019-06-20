Нафта дорожчає на тлі скорочення запасів у США

Нафтові ф'ючерси дорожчають у четвер на тлі скорочення комерційних запасів сировини в Сполучених Штатах.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля серпневої нафти Brent склала $62,92 (+ 1,83%). Барель серпневої нафти WTI торгувався по $54,87 (+ 1,67%). Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $61,82 і $53,97 відповідно.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня впали на 3,1 млн бар. при прогнозному зниженні на 1,1 млн бар., свідчать дані Управління з енергетичної інформації (EIA). Крім того, несподіване скорочення продемонстрували нафтопродукти. Їх запаси знизилися на тлі зростання обсягів переробки і експорту нафти, а також падіння нафтовидобутку.

Напруженість на Близькому Сході залишається високою після нападів на танкери в затоці Омана. Вашингтон звинуватив в цьому інциденті Іран, який, в свою чергу, заперечує свою причетність до цих нападів.

Через ракетний обстріл зони на півдні Іраку, що стався напередодні, яка використовується зарубіжними нафтовими компаніями, включаючи американську ExxonMobil, три людини отримали поранення. Це може ще більше загострити протистояння між Вашингтоном і Тегераном.

Станом на 09:30 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 63,51 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 62,20 долара за барель, що на 38 центов вище за рівень закриття торгів ($61,82).