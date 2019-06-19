Борг контрагентів перед Нафтогазом за тиждень зріс на 3,1%

Заборгованість контрагентів, які отримують газ від Нафтогазу на пільгових умовах, порівняно з минулим тижнем збільшилась на 2 млрд грн (на 3,1%) і станом 18 червня 2019 року становила 65,2 млрд гривень.

Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».

«Станом на 18 червня 2019 р. сумарна прострочена заборгованість підприємств ТКЕ, ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» становить близько 40,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 755 млн грн (1,9%). Заборгованість регіональних газозбутових підприємств становить близько 25,1 млрд грн. У порівнянні з минулим тижнем заборгованість збільшилась на 1 202 млн грн (5%)», - йдеться в повідомленні.

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» підприємств ТКЕ та ТЕЦ за природний газ, використаний для виробництва теплової енергії, становить близько 35,9 млрд грн, з них за 2019 рік — 13,8 млрд грн. За минулий тиждень заборгованість збільшилась на 469 млн грн (1,3%). Найбільша сумарна прострочена заборгованість за використаний газ в цій категорії накопичена у підприємств ТКЕ і ТЕЦ Донецької (6,9 млрд грн), Дніпропетровської (6,7 млрд грн), Харківської (4,3 млрд грн) областей та м. Києва (3,5 млрд грн).

Сумарна заборгованість за газ підприємств-боржників, що виробляють електроенергію (ТЕЦ), порівняно з минулим тижнем збільшилась на 286 млн грн (7,3%) та становить близько 4,228 млрд грн. Найбільша сумарна прострочена заборгованість у восьми підприємств (близько 88% від сумарної заборгованості): ПрАТ Харківська ТЕЦ-5 (1 550 млн грн), ДП Сєвєродонецька ТЕЦ (477 млн грн), ПАТ Кримтеплоелектроцентраль (364 млн грн), АТ Херсонська ТЕЦ (348 млн грн), АТ Дніпровська теплоелектроцентраль (338 млн грн), ПРАТ Білоцерківська ТЕЦ (232 млн грн), ДП Зуївська експериментальна ТЕЦ (219 млн грн) та ПАТ Одеська ТЕЦ (201 млн грн).

Сумарна прострочена заборгованість перед НАК «Нафтогаз України» регіональних газопостачальних підприємств за природний газ становить близько 25,1 млрд грн. В порівнянні з минулим тижнем заборгованість по цій категорії підприємств-боржників збільшилась на 1 202 млн грн (5%). Із регіональних газопостачальних підприємств найбільшу прострочену заборгованість мають 6 споживачів: ТОВ Одесагаз-Постачання (2 394 млн грн), ТОВ Київоблгаз Збут (2 381 млн грн), ТОВ Харківгаз Збут (2 360 млн грн), ПАТ Донецькоблгаз (2 289 млн грн), Дніпропетровськгаз Збут (2 320 млн грн) та ТОВ Львівгаз Збут (1 680 млн грн).

Заборгованість прямих промислових споживачів порівняно з минулим тижнем зменшилась на 1,6 млн грн (0,1%) та становить близько 2,871 млрд грн. Із близько 380 промислових підприємств, яким Нафтогаз постачає або постачав газ, найбільша сумарна заборгованість залишається у Одеський припортовий завод (1 518 млн грн) і ПАТ Лисичанський склозавод «Пролетарій» (833 млн грн).