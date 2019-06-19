Гендиректор DCH Steel очолить також Дніпровський метзавод

Група DCH Олександра Ярославського змінила керівника Дніпровського металургійного заводу (ДМЗ): генеральним директором підприємства став Віталій Баш, який нині вже очолює рудник «Суха Балка» і керуючу компанію гірничо-металургійного дивізіону групи DCH Steel.

Про це Укрінформу повідомили в прес-службі DCH.

Як зазначається в повідомленні, керівництво DCH дякує Геннадію Бергеману, який раніше обіймав посаду гендиректора ДМЗ, за успішну адаптацію заводу до системи корпоративних стандартів DCH.

Баш почав виконувати обов'язки генерального директора Дніпровського металургійного заводу 19 червня 2019 року.

За даними пресслужби, рішення керівництва DCH про суміщення Башем позицій керівника DCH Steel, ДМЗ та «Сухої Балки» обумовлено потребою забезпечити узгоджену роботу всіх ланок цієї бізнес-системи. Нині економічне зростання сповільнюється в глобальному масштабі, що для високоглобалізованої металургійної галузі закономірно означає необхідність впровадження нових підходів до організації виробництва, зокрема, інтеграції в єдиний виробничий ланцюжок всіх технологічних операцій і процесів від видобутку руди до виплавки металу з прицілом на оптимізацію витрат і підвищення показників економічної та фінансової ефективності. Баш як генеральний директор DCH Steel, ДМЗ та «Сухої Балки», перш за все, має вирішити завдання вертикальної інтеграції підприємств гірничо-металургійного дивізіону.

Крім того, DCH Investment Management (керуюча компанія групи) і DCH Steel працюють над програмою комплексної і глибинної модернізації видобувного і сталеплавильного бізнесу, за реалізацію якої відповідатиме DСН Steel.

Як повідомлялося, група DCH Ярославського 1 березня 2018 року підписала договір про купівлю в Evraz Дніпровського метзаводу. Технологічно придбання було здійснено шляхом купівлі 100% акцій Drampisco Limited, яка, в свою чергу, володіє 97,73% акцій ПрАТ "Євраз-ДМЗ".

Раніше група DCH заявила про намір протягом 5 років вкласти близько 150-300 млн дол. у розвиток техніко-технологічної бази ДМЗ і «Сухої Балки».