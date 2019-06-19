Уряд виділив 32,5 мільйона на міжнародний аудит Укроборонпрому

Кабінет міністрів України виділив 32,5 млн грн на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром".

Таке рішення було ухвалене на засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вимушені вносити зміни в питання міжнародного аудиту Укроборонпрому. Скоригували суму до 32,5 млн грн. Кажу твердо: аудиту Укроборонпрому - бути. Ми на цьому наполягаємо і профінансуємо процес”, - сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

У п’ятницю, Кабінет міністрів України скасував власне рішення про виділення 32 мільйонів гривень на міжнародний аудит Державного концерну "Укроборонпром", оскільки тоді виникла потреба переглянути і уточнити суму такої підтримки.

22 травня Гройсман заявив, що Кабінет міністрів виділяє 32 мільйони гривень на фінансовий аудит ДК "Укроборонпром".

П'ятий Президент України Петро Порошенко ініціював аудит держконцерну "Укроборонпром" за участю міжнародних експертів після оприлюднення журналістського розслідування про корупцію в оборонній сфері.

16 березня Порошенко підписав указ, яким ввів у дію відповідне рішення РНБО від 6 березня "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", в якому йдеться про аудит Укроборонпрому.

26 квітня у Верховній Раді зареєстровано законопроект, який пропонує ліквідувати ДК "Укроборонпром" та визначити повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної військово-промислової політики.

Генеральний директор Укроборонпрому Павло Букін заявив про готовність до аудиту.