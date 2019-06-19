Після харчування у ресторані на Львівщині у лікарні досі залишаються 26 осіб

У місті Кам’янка-Бузька Львівської області після харчування у ресторані “Озон” на лікуванні перебуває 26 осіб, з них 7 дітей.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Станом на 7 годину 19 червня у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні з попереднім діагнозом харчова токсикоінфекція перебуває на лікуванні 26 осіб, з них 7 дітей (за добу госпіталізовано 9 осіб, з них 3 дітей), які 14 червня харчувались у ресторані “Озон” у м. Кам’янка-Бузька”, - йдеться у повідомленні.

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Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, це вже друге масове отруєння за останні два тижні у Львові. Перше сталося у львівському ресторані “Червона рута”, де отруїлось 55 осіб.