На Луганщині після купання в озері госпіталізували 22 дитини

У Луганській області протягом 17-18 червня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 27 осіб, з них 22 дитини.

Про це повідомляє ДСНС України. “Протягом 17-18 червня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 27 осіб (з них 22 дитини), які 15-17 червня відпочивали на пляжі “Малібу” та купались в озері Пісочне у м. Рубіжне”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: Якими бувають літні харчові отруєння та як себе від них убезпечити Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.