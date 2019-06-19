На Луганщині після купання в озері госпіталізували 22 дитини
Укрінформ
У Луганській області протягом 17-18 червня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 27 осіб, з них 22 дитини.
Про це повідомляє ДСНС України.
“Протягом 17-18 червня до лікувальних закладів з попереднім діагнозом гострий гастроентероколіт госпіталізовано 27 осіб (з них 22 дитини), які 15-17 червня відпочивали на пляжі “Малібу” та купались в озері Пісочне у м. Рубіжне”, - йдеться у повідомленні.
Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.