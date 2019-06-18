Якими бувають літні харчові отруєння та як себе від них убезпечити

Вислів «нечистих на руку карає літо» слід розуміти буквально

Свіжі полуниці, черешні, тонни морозива, літри лимонаду та холодної кави. Цей неповний список літніх смаколиків викликає лише щиру радість від найгарячішої пори року. Але саме в такий смачний і солодкий період наш організм може спіткати халепа у вигляді отруєння чи кишкової інфекції. Як і чому – розкажемо далі.

Організм людини складається не тільки з клітин, що формують його органи. Його населяють ще й трильйони мікробів-симбіонтів, які беруть участь у найскладніших обмінних процесах нашого тіла, гарантують хороше травлення, підтримують здоров'я та навіть впливають на наш настрій. Один кишківник налічує 100 мільярдів бактерій – це приблизно 2 кг, а кількість мікробів удесятеро перевищує кількість клітин тіла.

Суттєво склад мікрофлори кишківника залежно від пори року не змінюється, але кількість корисних і хвороботворних мікробів може коливатися. Кожній людині притаманний індивідуальний склад кишкової мікробіоти, але, звісно, є загальноприйняті норми, що допомагають коригувати склад мікрофлори у разі його змін. Відтак, влітку характерною є тенденція до збільшення в організмі біфідобактерій (10*8 та 10*10 КУО/г) та лактобактерій (10*6 до 10*8 КУО/г). І цьому явищу сприяють передусім свіжі фрукти й овочі.

Сучасні дослідження не тільки показали залежність складу мікрофлори кишківника від складу їжі, а й уперше продемонстрували, що рівновагу мікрофлори може порушити надмірне розмноження патогенних мікроорганізмів. Кишечник допомагає не тільки засвоювати їжу та виробляти необхідні для організму вітаміни групи В, вітамін К й амінокислоти. Він багато в чому визначає роботу нашої імунної системи. Вчені вже довели, що зміни кишкового мікробіома можуть призвести до появи хронічних запальних захворювань кишечника.

ЛІТНІ РАДОЩІ / КИШКОВІ ТРУДНОЩІ

Від літньої спеки всі тікають на пляжі та водойми і годинами можуть охолоджувати тіло після тижневого спекотного марафону. Але купатися у відкритих водоймах слід обережно, аби в жодному разі не ковтнути води. В ній може бути велика кількість збудників кишкових захворювань.

У теплу пору року люди вживають значно більшу кількість цукру, ніж зазвичай. Морозиво, коктейлі, лимонади, газована солодка вода – весь цей цукровий бум спричиняє збільшення в організмі кількості грибів роду Candida, призводить до здуття, можливих запорів і діареї.

Часто ми також забуваємо про банальну безпеку та гігієну, поспішаючи з’їсти фрукти і ягоди, які щойно десь купили і не подумали помити. Але поспіх тут аж зовсім не на користь здоров’ю, адже спека є тим сприятливим середовищем, що допомагає розмножитися хвороботворним бактеріям. Брудні руки збиральників, потім вантажників і сортувальників, продавців, а потім і ваші руки – такий ланцюг бактерій не просить, а вимагає ретельного миття овочів та фруктів.

Мільйони бактерій, які осіли на полуничці чи огірках із ринку, мають здатність спричиняти різні хвороби – бактеріальні (сальмонельоз) і вірусні кишкові інфекції, ентеробіоз (глисти).

Однак ризик неприємностей від літніх приємностей можна легко знівелювати за допомогою простих і доступних усім засобів.

ЯК УНИКНУТИ ЛІТНЬОГО ОТРУЄННЯ?

Щоб уникнути отруєння кишковими бактеріями, рекомендується дотримуватися деяких правил літнього харчування:

Мийте руки! Так, таке побажання нагадує нам шкільні роки і вмовляння мами з самого дитинства. Це старий, банальний, але дуже дієвий захід, здатний захистити вас від більшості інфекцій. Як часто це треба робити? Влітку – що частіше, то краще: після кожного повернення додому з вулиці, перед кожним прийомом їжі, після кожного контакту з грошима, дверними ручками, поручнями в громадському транспорті, навіть після користування мобільним телефоном.

Мийте продукти! Так, милі бабусі-продавчині запевняють, що все – свіжесеньке і щойно з городу. Але це не означає, що воно чисте! Усі овочі, фрукти, ягоди слід ретельно мити, навіть замочувати в слабокислому розчині оцту – знову-таки, простий і дієвий засіб не допустити потрапляння паразитів і бактерій у ваш організм.

Уникайте вуличного фаст-фуду влітку. Культура сучасного міста – це безліч фестивалів і ярмарків просто неба з десятками виїзних кафе та ресторанів. Проігнорувати смачні аромати та привабливий вигляд страв майже неможливо, але слід обережно обирати свій вуличний перекус. Особливої обачності потребують м’ясні страви. Не в усіх вуличних наметах однаково добре стежать за дотриманням санітарно-гігієнічних норм. Як наслідок, продавці можуть передати інфекції разом із погано вимитими руками або з м'ясом, під час зберігання та приготування якого припустилися порушень.

Уникайте консервів і копченої риби! Влітку слід уникати вживання консервованої їжі, оскільки в теплу пору року бактерії здатні до активного розмноження, зокрема в закритому просторі (консервній банці або черевній порожнині риби). Звертайте увагу: кришка банки не повинна бути «надута». Щодо риби, то тут краще перестрахуватися та відмовитися від неї в раціоні, бо заражену ботулізмом рибину неможливо відрізнити від чистої.

Не купуйте м'ясо та молоко на ринках і на вулиці! У літні спекотні дні найкраще купуйте м'ясо та молочні продукти в магазинах, де вони зберігаються в холодильниках.

Сирі яйця – під забороною! Перш ніж вживати яйця, треба ретельно вимити їх із милом і щіткою. Важливо не допускати потрапляння шкаралупи до їжі, бо сальмонели, якими може бути заражена курка, знаходяться саме на поверхні шкаралупи. Яйця слід купувати найсвіжіші – в них сальмонели немає. Однак частинки посліду курки, що містять бактерії, можуть потрапити на шкаралупу. Через деякий час (від 4 годин до 5 діб) бактерії проникають через шкаралупу всередину яйця й інфікують його. Збудник зникне в результаті термічного оброблення, тому відмовляти собі в яєчні або омлеті не слід. Але слід зазначити, що обсмажувати яйце необхідно з двох сторін, тому що напівсира яєчня залишається такою ж небезпечною, як і свіже яйце.

Стежте за терміном придатності продукту. Завжди слід звертати увагу на дату закінчення терміну придатності продуктів. І, безумовно, не вживати протермінованих.

Торти, тістечка, вироби з кремом – з обачністю. І не тільки через фігуру. Цих продуктів влітку слід уникати, якщо ви не впевнені щодо норм їх зберігання. Поганий крем може спричинити серйозні отруєння.

Зелень із грядки. Свіжі салати та зелень можуть містити величезну кількість мікробів і паразитів, тому ретельно мийте все, що зриваєте на городі, або замочуйте на 10 хвилин в розчині оцту – 1 столова ложка оцту на літр води. Намагайтеся не купувати салати готовими.

Симптоми отруєнь:

● пронос (діарея);

● нудота;

● блювота;

● біль у животі;

● підвищення температури, лихоманка, озноб;

● відсутність апетиту;

● слабкість.

Усі ці симптоми не завжди проявляються одночасно. А в разі глистної інвазії (зараження глистами) пронос або блювота бувають узагалі вкрай рідко. Натомість можуть спостерігатися:

● біль у животі, особливо нічний (у районі пупка);

● біль, печіння в ділянці печінки, в правому підребер'ї;

● нудота;

● можливі затримки або зменшення обсягу випорожнень через закупорювання просвіту в кишечнику глистами;

● свербіж у ділянці ануса (не завжди);

● на початку зараження аскаридами можливий кашель;

● свербіж шкіри.

Важливо знати, що найнебезпечнішим симптомом отруєння є зневоднення. Брак води може спричинити сильну інтоксикацію або порушення роботи серця, бо з рідиною з організму виводяться важливі для роботи серцево-судинної системи мінерали – кальцій, калій і натрій.

Кожне отруєння потребує обов'язкового звернення до лікаря, тому що три основні кишкові інфекції – сальмонельоз, ешерихіоз і дизентерія – не можна лікувати вдома, а без відповідних аналізів ви не отримаєте правильного лікування.

Дизентерія. Спричинена дизентерійною паличкою, бактеріями роду Shigella. Потрапляє в кишечник із водою, їжею або безпосередньо від хворого в разі недотримання гігієнічних норм (немиті руки та немиті продукти). Якщо належним чином не лікувати, хвороба може набути хронічної форми або може розвинутися в післядизентерійний коліт.

Ешерихіоз. Кишкова колі-інфекція спричинена групою так званих ешерихій (E.coli) (різновид кишкової палички), які потрапляють у кишечник людини від зараженої домашньої птиці, худоби. Щоб уникнути цього, досить проводити термічне оброблення продуктів (прокип’ятити, щоб згорнувся білок). У випадку зараження дітей до 6 місяців існує висока небезпека летального результату. У дорослих наслідки відсутності лікування аналогічні з дизентерією.

Сальмонельоз (Salmonella spp.) Сальмонела потрапляє в організм людини через заражені продукти – м'ясо, яйця, молочні продукти та готові вироби. Ні зовні, ні за смаком вони не відрізняються від нормальних. Сальмонела стійка до змін довкілля, добре переносить заморожування, висушування, зберігається в продуктах до 90 днів, а в тваринному гної – до 1 року. Більше того, потрапляючи в продукти, сальмонела активно розмножується. Може загинути тільки після тривалого кип'ятіння. Якщо хворому вчасно не надати медичну допомогу, то летальний результат можливий навіть у дорослих.

Як бачимо, літнє свято шлунка може обернутися не надто приємними відчуттями та й навіть хворобами, а тому відпочивайте з розумом.

У жодному разі не займайтеся самолікуванням, бо це може нашкодити не тільки вашому здоров’ю, а й заважатиме встановленню діагнозу та виділенню збудника. Якщо занедужали, пийте спеціальні розчини невеликими порціями та звертайтеся по допомогу до фахівців.

Літо має бути приємним, смачним і вільним від незапланованих візитів до лікаря.

Оксана Вольська, бактеріолог