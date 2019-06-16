Порошенко на Прикарпатті відвідав 350-літній храм

«У цих святих стінах душа сповнюється благодаттю. Храм Різдва Пресвятої Богородиці в селі Криворівня на Івано-Франківщині – унікальне місце. Цьому дерев’яному храму вже понад 350 років і протягом цього часу він ніколи не був зачинений. Відчуваю потужну силу молитов багатьох поколінь вірян, які відвідували це святе місце. Щасливий зустрічати тут світле свято Трійці», - написав Порошенко.

Як повідомлялося, у неділю, 16 червня, християни східного обряду святкують День святої Трійці.

Трійця після Великодня та Різдва вважається одним із найбільших свят. Святкується завжди у неділю сьомого тижня після Великодня.

Фото: www.facebook.com/petroporoshenko