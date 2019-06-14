Житомир підписав кредитний договір з ЄБРР про закупівлю 50 тролейбусів

Житомир підписав договір з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) про придбання у кредит 50 тролейбусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Підписали договір гарантії по кредиту ЄБРР на закупівлю до 50 нових тролейбусів для Житомира. Наприкінці травня відбулися міжнародні торги. Участь у них взяли два заводи – український «Богдан» та білоруський «Белкомунмаш» з виробництвом в Україні», - повідомив Сухомлин.

За його словами, переможця поки що визначають, але за умовами тендеру перші машини надійдуть в місто вже наприкінці цього року.

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Міський голова додав, що Житомир також отримає грант у розмір 2 млн євро, за які побудують нові тролейбусні лінії. Зокрема, їх прокладуть до мікрорайону Мальованка.