На Закарпаття надійшов перший транш для реалізації проектів регіонального розвитку

На реалізацію проектів регіонального розвитку у 2019 році, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, на Закарпаття надійшов перший транш у сумі 47,3 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА.

“На реалізацію проектів регіонального розвитку у 2019 році, що фінансуватимуться за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, на Закарпаття надійшов перший транш у сумі 47 317,789 тис. гривень”, - йдеться в повідомленні.

Загалом заплановано реалізувати 16 проектів, серед яких і «Реконструкція комплексу будівель під спортивно-реабілітаційний центр інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату та інвалідів АТО по вул. Ф.Тіхого,13б м. Ужгород» з фінансуванням у 2019 році – 3 млн гривень.

Реалізація даного проекту дасть змогу забезпечити належні умови для занять спортом людям з обмеженими фізичними можливостями та оздоровлювати щорічно до 20 тисяч інвалідів.

До першого траншу фінансування також включено і важливі інфраструктурні проекти, зокрема, поточний ремонт дороги Довге - Іршава та берегоукріплення на річці Тересва.

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Ще один проект, який отримав фінансування, будівництво сучасного ЦНАПу в селі Тур’я Ремети Перечинського району. За результатами чотирьох засідань Міжвідомчої комісії Мінрегіону щодо реалізації проектів регіонального розвитку у 2019 році на території Закарпатської області, прийнято рішення погодити фінансування поданих на розгляд проектів. Наразі область очікує прийняття рішення уряду про виділення коштів на реалізацію запланованих заходів.