Одеська міськрада візьме мільярд кредиту на ремонти комунальної власності

Одеська міськрада візьме 1 млрд грн кредиту в "Ощадбанку" на реконструкцію і ремонти комунальної власності.

Таке рішення ухвалили депутати на 35 сесії 7-го скликання 12 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проект рішення про кредит, який ми хочемо взяти під 19,5% річних, погоджено з Міністерством фінансів. Передбачається можливість дострокового погашення кредиту, а також перегляду ставки кредиту протягом кожних шести місяців у разі зміни початкової ставки Національного банку, але не менше 16% і не більше 23%. Кошти плануємо спрямувати на реконструкцію та ремонти об'єктів комунальної власності", - зазначила у виступі на сесії віце-мер Одеси Світлана Бедрега.

За її словами, кредитні кошти буде вкладено в реалізацію проектів заміни й модернізації ліфтів, ремонту теплових мереж, ремонту будівель в історичній частині міста та капітального ремонту інженерних мереж.

Проект рішення підтримали 48 із 64 депутатів, утримались при голосуванні два члени міськради.

Варто зазначити, що це вже третій 1-мільярдний кредит, які вирішила взяти міськрада. Перші два були взяті протягом 2017 і 2018 років у «Укргазбанку» під 17,5 і 22,4% річних відповідно. Частину кредиту, взятого в 2017 році - 371 мільйон гривень - уже погашено.

Учасники сьогоднішньої сесії міськради також обговорили й схвалили проекти рішень "Про затвердження підсумкового звіту про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Одеси на 2018 рік", "Про внесення змін до Програми зайнятості населення Одеси на період до 2022 року" та інші.

Крім того, депутатська більшість підтримала проект рішення про присвоєння звання почесного громадянина Одеси 78-річному Валентину Симоненку - першому меру Одеси в період незалежності України.

Варто нагадати, що в 1992 році Симоненко був представником Президента України в Одеській області, а згодом віце-прем'єр-міністром України. Із 1996 по 2011 роки Симоненко очолював Рахункову палату України.