До 2021 року між всіма обласними центрами будуть якісні дороги - Гройсман

Всі обласні центри України до 2021 року будуть з’єднані якісними дорогами.

Про це заявив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу, 12 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я – абсолютний реаліст і розумію, що не всі українські дороги в хорошому стані. Багато шляхів потребують капітального ремонту. Ми створили чіткий план на 5 років, у 2017-2018 роках почали реалізовувати. До 2021 року з’єднаємо всі обласні центри якісними дорогами”, - запевнив Гройсман.

Він підкреслив, що вважає це реальним завданням на найближчі роки.

Глава уряду також зазначив, що як і всі українці їздить українськими дорогами та потрапляє у вибоїни. “Усе розумію. Трохи більше часу, і ми наведемо порядок на всіх дорогах України”, - пообіцяв Гройсман.