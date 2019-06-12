Мінфін за результатами аукціонів ОВДП запозичив 6,6 мільярда

Мінфін за результатами аукціонів ОВДП запозичив 6,6 мільярда

Укрінформ
Міністерство фінансів за результатами аукціонів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 червня запозичило 6,6 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"За результатами аукціонів ОВДП 11 червня Мінфін запозичив 6,6 млрд грн, включаючи 3,42 млрд грн за довгостроковими ОВДП з терміном обігу 6 років. Такі боргові інструменти було випущено вперше. Ставка склала 15,85 % річних", - йдеться в повідомленні.

Мінфін поступово рухається в бік збільшення строків погашення державних облігацій, подовжуючи терміни обігу до 2, 3, 5 та 6-річних ОВДП у гривні, тим самим збільшуючи частку державного боргу в національній валюті, що передбачено Середньостроковою стратегією управління держборгом на 2019-2022 роки.

З приєднанням до мережі міжнародного депозитарію цінних паперів Clearstream відкривається більше можливостей для залучення глобальних інвесторів в ОВДП у національній валюті з одночасним подовженням термінів їх обігу.

Це дозволить збільшити рівень прозорості політики управління державним боргом, підвищити її ефективність та скоротити валютні ризики.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 червня Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки – основоположний документ для ефективної реалізації боргової політики, що визначає основні цілі, завдання та заходи з управління державним боргом.

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