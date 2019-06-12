Мінфін за результатами аукціонів ОВДП запозичив 6,6 мільярда

Міністерство фінансів за результатами аукціонів облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 11 червня запозичило 6,6 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

"За результатами аукціонів ОВДП 11 червня Мінфін запозичив 6,6 млрд грн, включаючи 3,42 млрд грн за довгостроковими ОВДП з терміном обігу 6 років. Такі боргові інструменти було випущено вперше. Ставка склала 15,85 % річних", - йдеться в повідомленні.

Мінфін поступово рухається в бік збільшення строків погашення державних облігацій, подовжуючи терміни обігу до 2, 3, 5 та 6-річних ОВДП у гривні, тим самим збільшуючи частку державного боргу в національній валюті, що передбачено Середньостроковою стратегією управління держборгом на 2019-2022 роки.

З приєднанням до мережі міжнародного депозитарію цінних паперів Clearstream відкривається більше можливостей для залучення глобальних інвесторів в ОВДП у національній валюті з одночасним подовженням термінів їх обігу.

Це дозволить збільшити рівень прозорості політики управління державним боргом, підвищити її ефективність та скоротити валютні ризики.

Як повідомляв Укрінформ, 5 червня Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки – основоположний документ для ефективної реалізації боргової політики, що визначає основні цілі, завдання та заходи з управління державним боргом.