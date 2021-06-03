Презентація Дорожньої карти розвитку туристичної дестинації Приазов’я на 2021-2030 роки

3 червня, 11:00 пресконференція з нагоди презентації Дорожньої карти розвитку туристичної дестинації Приазов’я на 2021-2030 роки

Організатор: Проєкт «Економічна підтримка Східної України» (USAID ERA).

Учасники: Олександр Лієв - консультант Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України", експерт з розвитку туристичних дестинацій, кандидат наук держуправління, Голова Асоціації Індустрії Гостинності України; Анна Романова - консультантка Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України", доктор економічних наук, експертка розвитку туристичної індустрії та конкурентоспроможності територій, виконавча директорка Асоціації Індустрії Гостинності України; Тетяна Тимошенко - консультантка Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України", кандидат наук держуправління, Голова Ради Всеукраїнської федерації роботодавців у сфері туризму, експерт з питань розвитку громад і територій; Андрій Тичина - консультант Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України", журналіст, редактор туристичних програм Українського Радіо, головний редактор Національного Туристичного порталу Zruchno.Travel, експерт з туристичних продуктів; Віолетта Янішевська - консультантка Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України", лікарка, МВА, експертка з медичного та оздоровчого туризму, Президент Всесвітньої Асоціації Медичного Туризму – Global Healthcare Travel Council (GHTC), президент Української Асоціації Медичного Туризму; Дмитро Буланов - експерт з туристичного брендування та айдентики, директор Bulanov Buro.

Модератор: Олександр Файнін - керівник сектору туризму Проєкту USAID "Економічна підтримка Східної України", експерт з кластерного розвитку туризму, міжнародний радник Європейського Банку Реконструкції та Розвитку, експерт Єврокомісії.

Коротко. На замовлення Проєкту USAID над Дорожньою картою працювала потужна команда найкращих експертів з туризму, практики і науковці, громадські діячі та підприємці, митці та курортологи. В Дорожній карті були враховані професійні оцінки та рекомендації, визначення, бачення, пріоритети стейкхолдерів Приазов’я. Також були проведені експертні фокус-групи, консультації, обговорення, в яких активну участь брали представники індустрії гостинності Приазов’я, органів місцевого самоврядування, громадські діячі та експерти.

Проєкт USAID підтримує розвиток туризму в Приазов’ї шляхом реалізації широкомасштабної чотиристоронньої програми, яка сфокусована на:

- сприянні розвитку туристичних продуктів;

- створенні сприятливих умов маркетингу туристичних продуктів у регіоні Приазов’я;

підвищенні досконалості туристичних продуктів;

заохоченні партнерства в галузі туризму.

Ключовими локаціями для розвитку нових туристичних продуктів регіону стануть: Маріуполь та його околиці, Бердянськ, Кирилівка, Мелітополь, Генічеськ, Арабатська стрілка і національні природні парки, які розташовані на узбережжі Азовського моря.

Довідково. Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» розрахований на шість років. Після конфлікту на Cході України, Проєкт USAID надає можливість місцевим жителям покращувати рівень життя та розвивати бізнес у перспективних галузях економіки, а також виходити на нові ринки в Україні, Європейському Союзі (ЄС) та за їх межами. Проєкт робить особливий наголос на роботі з внутрішньо переміщеними особами (ВПО), жінками, молоддю, ромами, та іншими малопредставленими групами, щоб забезпечити їх участь в економічному успіхові регіону. За більш детальною інформацією просимо звертатися на: info_era@dai.com або відвідати сторінку Проєкту у Facebook: https://www.facebook.com/ERAUkraine

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У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу:

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