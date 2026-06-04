4 червня, 15:00 - діалогова зустріч на тему: «Інтеграція культури у міжсекторальні політики, стратегії та рамки відновлення».

Організатори: Міністерство культури України та Офіс підтримки відновлення при Міністерстві культури України за підтримки ЮНЕСКО.

До участі запрошені: представники ЮНЕСКО, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів культури, міжнародних партнерів та інших зацікавлених сторін, залучених до процесів відновлення України.

Питання для обговорення:

Визначення сектору культури пріоритетним напрямом фінансування у 2027 році.

Презентація рекомендацій щодо включення культурного компоненту до системи оцінки та пріоритизації інвестиційних проєктів.

Міжнародний досвід та можливі моделі впровадження принципу «Відсоток на культуру» в Україні.

Інтеграція культурного компоненту до проєктів будівництва та відновлення освітньої інфраструктури, зокрема в межах пілотних ініціатив ЮНЕСКО.

Пропозиції до оновленої Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії відновлення інфраструктури до 2030 року.

Створення міжсекторального координаційного механізму для інтеграції культури до політик відновлення та розвитку.

Коротко. Метою діалогової зустрічі є посилення інституційної інтеграції культури до міжсекторальних політик, системи публічних інвестицій та процесів регіонального розвитку. Захід стане платформою для обговорення практичних механізмів забезпечення системного врахування культурного компоненту в процесах відновлення та розвитку України.

Під час діалогу учасники працюватимуть над:

розробкою рекомендацій щодо інтеграції культури до системи публічних інвестицій;

узгодженням підходів до відображення культурного компоненту в політиках центральних органів виконавчої влади;

формуванням пропозицій до Державної стратегії регіонального розвитку;

обговоренням моделі міжсекторального координаційного механізму.

Міністерство культури України переконане, що культура відіграє ключову роль у зміцненні суспільної стійкості, збереженні національної ідентичності, відновленні громад та забезпеченні сталого розвитку. Проведення діалогової зустрічі сприятиме напрацюванню практичних рішень для інтеграції культури до процесів відбудови та відновлення України.

Формат заходу – офлайн (Зала 2) + онлайн-включення.

Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 2).

Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter

Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.

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