Інтеграція культури у міжсекторальні політики, стратегії та рамки відновлення
Організатори: Міністерство культури України та Офіс підтримки відновлення при Міністерстві культури України за підтримки ЮНЕСКО.
До участі запрошені: представники ЮНЕСКО, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів культури, міжнародних партнерів та інших зацікавлених сторін, залучених до процесів відновлення України.
Питання для обговорення:
- Визначення сектору культури пріоритетним напрямом фінансування у 2027 році.
- Презентація рекомендацій щодо включення культурного компоненту до системи оцінки та пріоритизації інвестиційних проєктів.
- Міжнародний досвід та можливі моделі впровадження принципу «Відсоток на культуру» в Україні.
- Інтеграція культурного компоненту до проєктів будівництва та відновлення освітньої інфраструктури, зокрема в межах пілотних ініціатив ЮНЕСКО.
- Пропозиції до оновленої Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії відновлення інфраструктури до 2030 року.
- Створення міжсекторального координаційного механізму для інтеграції культури до політик відновлення та розвитку.
Коротко. Метою діалогової зустрічі є посилення інституційної інтеграції культури до міжсекторальних політик, системи публічних інвестицій та процесів регіонального розвитку. Захід стане платформою для обговорення практичних механізмів забезпечення системного врахування культурного компоненту в процесах відновлення та розвитку України.
Під час діалогу учасники працюватимуть над:
- розробкою рекомендацій щодо інтеграції культури до системи публічних інвестицій;
- узгодженням підходів до відображення культурного компоненту в політиках центральних органів виконавчої влади;
- формуванням пропозицій до Державної стратегії регіонального розвитку;
- обговоренням моделі міжсекторального координаційного механізму.
Міністерство культури України переконане, що культура відіграє ключову роль у зміцненні суспільної стійкості, збереженні національної ідентичності, відновленні громад та забезпеченні сталого розвитку. Проведення діалогової зустрічі сприятиме напрацюванню практичних рішень для інтеграції культури до процесів відбудови та відновлення України.
Формат заходу – офлайн (Зала 2) + онлайн-включення.
Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 2).
Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.
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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter
Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.
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