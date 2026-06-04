Інтеграція культури у міжсекторальні політики, стратегії та рамки відновлення

Інтеграція культури у міжсекторальні політики, стратегії та рамки відновлення

Укрінформ
4 червня, 15:00 - діалогова зустріч на тему: «Інтеграція культури у міжсекторальні політики, стратегії та рамки відновлення».

Організатори: Міністерство культури України та Офіс підтримки відновлення при Міністерстві культури України за підтримки ЮНЕСКО.

До участі запрошені: представники ЮНЕСКО, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів культури, міжнародних партнерів та інших зацікавлених сторін, залучених до процесів відновлення України.

Питання для обговорення:

  • Визначення сектору культури пріоритетним напрямом фінансування у 2027 році.
  • Презентація рекомендацій щодо включення культурного компоненту до системи оцінки та пріоритизації інвестиційних проєктів.
  • Міжнародний досвід та можливі моделі впровадження принципу «Відсоток на культуру» в Україні.
  • Інтеграція культурного компоненту до проєктів будівництва та відновлення освітньої інфраструктури, зокрема в межах пілотних ініціатив ЮНЕСКО.
  • Пропозиції до оновленої Державної стратегії регіонального розвитку та Стратегії відновлення інфраструктури до 2030 року.
  • Створення міжсекторального координаційного механізму для інтеграції культури до політик відновлення та розвитку.

Коротко. Метою діалогової зустрічі є посилення інституційної інтеграції культури до міжсекторальних політик, системи публічних інвестицій та процесів регіонального розвитку. Захід стане платформою для обговорення практичних механізмів забезпечення системного врахування культурного компоненту в процесах відновлення та розвитку України.

Під час діалогу учасники працюватимуть над:

  • розробкою рекомендацій щодо інтеграції культури до системи публічних інвестицій;
  • узгодженням підходів до відображення культурного компоненту в політиках центральних органів виконавчої влади;
  • формуванням пропозицій до Державної стратегії регіонального розвитку;
  • обговоренням моделі міжсекторального координаційного механізму.

Міністерство культури України переконане, що культура відіграє ключову роль у зміцненні суспільної стійкості, збереженні національної ідентичності, відновленні громад та забезпеченні сталого розвитку. Проведення діалогової зустрічі сприятиме напрацюванню практичних рішень для інтеграції культури до процесів відбудови та відновлення України.

Формат заходу – офлайн (Зала 2) + онлайн-включення.

Журналісти зможуть поставити запитання офлайн (Зала 2).

Прохання до журналістів прибувати за пів години до заходу.

Акредитація представників медіа: anna@ukrinform.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу:  https://www.youtube.com/@UkrinformPressCenter

Адреса Укрінформу: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16.

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформу можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

Відео:

Приєднуйтесь до наших каналів Telegram, Instagram та YouTube.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-