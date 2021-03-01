1 березня, 11:00 - презентація «Керівництва для роботодавців у сфері гендерної рівності» (Зал 1).

Організатори: Конфедерація роботодавців України, Міжнародна організація праці в Україні, Апарат Урядової уповноваженої з питань гендерної політики.

Спікери: Олексій Мірошниченко - виконавчий віцепрезидент Конфедерації роботодавців України; Катерина Левченко - Урядова уповноважена з питань гендерної політики; Сергій Савчук - національний координатор Міжнародної організації праці в Україні.

Модератор: Андрій Фіголь - національний координатор Проекту Міжнародної організацій праці «Оплата праці в Україні: технічна допомога задля подолання заборгованості із заробітної плати, встановлення мінімальної заробітної плати та рівного винагородження».

Коротко.

Під час заходу планується:

Представити Керівництво для роботодавців у сфері гендерної рівності;

Окреслити основні виклики, що стоять перед Україною в цілому, та роботодавцями у сфері дотримання принципів недискримінації;

Обговорити найближчі плани заінтересованих сторіну сфері гендерної рівності на ринку праці;

Обговорити питання практичного застосування.

З Керівництвом для роботодавців у сфері гендерної рівності та недискримінації можна ознайомитися на сайті Конфедерації роботодавців України http://employers.org.ua/

Довідково. Одним з ключових аспектів забезпечення якісного рівня розвитку людського капіталу співробітників підприємств всіх типів і форм власності є неухильне дотримання принципів недискримінації та забезпечення рівних можливостей працівників та працівниць незалежно від раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших переконань, статі та інших ознак, визначених Конвенцією МОП № 111 «Про дискримінацію в галузі праці та занять», яку Україна ратифікувала у 1961 році.

Розроблене Конфедерацією роботодавців України Керівництво направлено на надання практичних порад роботодавцям приватного, державного та комунального секторів щодо практичного застосування найбільш типових і важливих аспектів національного законодавства, орієнтованих на формування та підтримку продуктивних трудових відносин, сформованих з дотриманням принципів недискримінації та рівного забезпечення рівних можливостей.

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на YouTube-каналі Укрінформу: https: //www.youtube.com/user/UkrinformTV

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