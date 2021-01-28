28 січня, 10:00 - пресконференція на тему: «В очікуванні модернізації: коли українці зможуть дихати на повні груди»

Організатор: Проєкт «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України», що виконується GIZ.

Спікери: Руслан Стрілець - заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації; Габріель Зауер - директор проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України» (участь ОНЛАЙН); Андрій Гунько - координатор проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України» (участь ОНЛАЙН); Світлана Сушко - керівник напряму промислового забруднення команди підтримки реформ при Міндовкілля; Сергій Вихрист - консультант проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України»; Ірина Черниш - голова ГО «Save Dnipro» (участь ОНЛАЙН).

Модератор: Остап Єднак - керівник команди підтримки реформ при Міндовкілля.

Коротко. Учасники пресконференції обговорять законопроєкт №4167 «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення».

Як повідомляють організатори, цей законопроєкт покликаний закласти основи реформи у сфері попередження, зменшення та контролю промислового забруднення. Його мета - регулювання впливу на довкілля великих забруднювачів шляхом застосування найкращих доступних технологій і впровадження інтегрованого дозволу. У свою чергу інтегрований дозвіл забезпечить комплексний підхід до захисту довкілля, в тому числі водних ресурсів, атмосферного повітря, ґрунтів, а також зменшить обсяги утворення відходів та допоможе запобігти промисловим аваріям.

Реформа у сфері промислового забруднення має забезпечити довгоочікувану модернізацію вітчизняної промисловості та підвищення її конкурентоздатності Вона спрямована на покращення стану довкілля та здоров’я населення за рахунок суттєвого скорочення викидів, які щорічно забирають тисячі життів українців та коштують державі 6% ВВП. Впровадження цього законопроекту наблизить Україну до високих європейських стандартів з екологічної безпеки.

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