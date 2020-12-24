Презентація другого альбому «Місія на небі» відомого франко-українського співака Поля Манандіза

24 грудня, 10:00 - презентація другого патріотичного альбому «Місія на небі» відомого франко-українського співака Поля Манандіза

Спікери: Поль Манандіз – франко-український співак; Василь Шевченко – заступник голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України (2004-2010 роки), модератор.

Коротко. Другий патріотичний альбом «Місія на небі» франко-українського співака Поля Манандіза, присвячений Герою України Василю Сліпаку. Пісні в альбомі представлені чотирма мовами.

Місія альбому – продемонструвати українську національну ідею, показати світові велич української історії і культури.

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У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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