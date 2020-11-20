20 листопада, 11:00 - круглий стіл на тему: «Турбота про дитину: реалії та перспективи. До всесвітнього дня дитини»

Організатори: Міністерство соціальної політики України; Проєкт «Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області».

Учасники: Марина Лазебна - міністр соціальної політики України; Володимир Труш - голова Тернопільської обласної державної адміністрації; Катерина Петрина - старший спеціаліст з питань соціального захисту Світового Банку; Володимир Кузьмінський - керівник Проєкту, старший консультант Oxford Policy Management.

Коротко. Під час круглого столу буде висвітлено питання забезпечення права дитини на виховання у родині та презентовано попередні підсумки та результати реалізації Проєкту Мінсоцполітики у Тернопільській області.

Також журналісти матимуть можливість поспілкуватися з експертами та партнерами Проєкту щодо розробки та впровадження планів трансформації пілотних інтернатних закладів, реінтеграції дітей у біологічні родини з інтернатних закладів, розвитку соціальних послуг у територіальних громадах.

Довідково. 20 листопада відзначається Всесвітній день дитини (англ. Universal Children’s Day). Цей день встановлений резолюцією 836 (IX) Генеральної Асамблеї ООН 14 грудня 1954 року, як день підтримки діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей в усьому світі. Саме у цей день – 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея прийняла Декларацію прав дитини, а 20 листопада 1989 року – Конвенцію ООН про права дитини.

Проєкт «Реформування закладів інституційного догляду та виховання дітей у Тернопільській області» впроваджується у рамках Проєкту Міністерства соціальної політики України «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» консорціумом Оxford Policy Management (Великобританія), до складу якого входять Партнерство «Кожній дитині», Український фонд «Благополуччя дітей» та СОС Кіндердорф Інтернешнл (Австрія), за підтримки Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Додаткова інформації за тел.: (067) 4580231, e-mail: cherep.perohanych@gmail.com (Тетяна Череп-Пероганич, експертка з комунікацій Проєкту).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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