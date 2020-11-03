3 листопада, 11:00 - презентація доповіді «Збройна агресія Російської Федерації проти України»

Організатор: ГО «Безпека та взаємодія в Україні».

Спікери: Володимир Василенко - доктор юридичних наук, професор національного університету «Києво-Могилянська академія», Надзвичайний і Повноважний Посол України, автор концепції структурної побудови доповіді, керівник із правових питань та відповідальний редактор доповіді; Семен Кабакаєв- голова ГО «Безпека та взаємодія в Україні»; загальне керівництво підготовки доповіді.

Коротко. Учасники заходу презентують доповідь «Збройна агресія Російської Федерації проти України», у якій подана узагальнена та систематизована інформація щодо задіяння Російською Федерацією регулярних та іррегулярних Збройних сил у продовженні збройної агресії на Сході України.

Серед авторів доповіді: Володимир Василенко - автор концепції структурної побудови доповіді, керівник із правових питань та відповідальний редактор доповіді; Олена Алексєєва - аналітик; Федір Морозов - експерт-розслідувач.

Як зазначають організатори, доповідь не претендує на вичерпність матеріалу, оскільки в ній подані лише факти, про які повідомлялося у відкритих та загальнодоступних електронних джерелах.

Матеріали доповіді мають стати важливою частиною доказової бази, яку необхідно створити для підготовки консолідованої претензії України до РФ як держави, що вчинила збройну агресію проти України. Така претензія формалізуватиме початок процесу реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України та подолання її наслідків.

Доповідь розрахована на широке коло читачів, які прагнуть зрозуміти витоки та перебіг подій, що тривають на Сході України з весни 2014 року.

Захід проходитиме в рамках проєкту War crimes of Russia.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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