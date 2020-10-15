15 жовтня, 15:00 - круглий стіл - експертна нарада на тему: «Гуманітарні виклики в окупованому Криму»

Організатори: Благодійний Фонд «Акцент»; Центр суспільних досліджень «Український меридіан»; Громадська ініціатива «Бурштиновий шлях».

До участі запрошені: Ігор Попов - народний депутат 8-го скликання, експерт Інституту майбутнього; Михайло Самусь - заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань; Микола Давидюк - політолог, автор книги «Як працює путінська пропаганда»; Павло Лакійчук - експерт Центру глобалістики «Стратегія XXI»; Віталій Власюк - адвокат, кандидат юридичних наук (міжнародне право); Євген Гольцов - українсько-канадський журналіст; Андрій Чвалюк - кандидат юридичних наук, експерт Асоціації реінтеграції Криму; Олексій Плотніков - кандидат юридичних наук, експерт Асоціації реінтеграції Криму; Дмитро Левусь - співкоординатор ГІ «Бурштиновий шлях», директор ЦСД «Український меридіан», модератор; Олег Лісний - виконавчий директор БФ «Акцент», модератор.

Коротко. Захід буде присвячено ключовим викликам для мешканців півострову, України та світового співтовариства, що загострилися у 2020 році. Науковці та практики, об’єднані в низку громадських ініціатив, викладуть свою оцінку спробам влади РФ легітимізувати замах на анексію Криму, перекласти відповідальність за економічну, екологічну та соціальну кризи на півострові на владу України. Будуть обговорені фактори мілітаризації Криму, контролю агресора над морськими акваторіями навколо півострову. Експерти нададуть оцінку заходам влади України з питань деокупації та реінтеграції Криму на нинішньому етапі.

Додаткова інформація за тел.: (050) 385 16 03 (Дмитро Левусь).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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