Презентація проєкту оновленого закону про туризм

28 вересня, 14:00 - пресконференція на тему: “Презентація оновленого закону про туризм”

Організатор: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Учасники: Олександр Ткаченко - міністр культури та інформаційної політики України; Мар’яна Олеськів - голова Державного агентства розвитку туризму; Дмитро Нальотов - народний депутат України, голова підкомітету з питань туризму та курортів комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики; Євгенія Кравчук - народний депутат України, заступник голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Коротко. Під час заходу будуть представлені основні тези законопроєкту, який передбачає системне оновлення застарілого закону “Про туризм” - створення Єдиного туристичного реєстру, запровадження сучасної термінології, закладення механізмів створення цільових туристичних фондів тощо.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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