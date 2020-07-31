Виклики і загрози Чорноморського регіону. Чи можливі нові загострення?

31 липня, 14:30 - міжнародний онлайн-круглий стіл на тему: «Виклики і загрози Чорноморського регіону»

Організатор: Центр глобалістики «Стратегія ХХІ».

Учасники: Михайло Гончар - президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», Київ; Моніка Присакаріу - Чорноморський Трастовий Фонд, Бухарест; Віталій Мартинюк - виконавчий директор Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», Київ; Михайло Самусь - заступник директора Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння, модератор; Андрій Клименко - головний редактор BlackSeaNews, координатор Морської експертної платформи, Київ; Борис Бабін - головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, Київ; Юрій Федоров - російський військово-політичний експерт; Марія Томак - співкоординаторка Медійної ініціативи за права людини, Київ; Ігор Стукаленко - керівник енергетичних програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», Київ; Гела Васадзе - ведучий програми «Велика гра», Тбілісі; Георге Вісан - координатор безпекових й оборонних програм Румунського енергетичного центру, Бухарест; Богдан Устименко - юрист.

Коротко. Під час заходу представники Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» представлять підсумкову аналітичну записку щодо стану чорноморської безпеки, підготовлену за результатами річного моніторингу ситуації у Чорноморському регіоні в рамках проєкту «Сприяння безпеці у Чорноморському регіоні шляхом більшої залученості неурядових гравців», який реалізує Центр глобалістики «Стратегія ХХІ» за підтримки Чорноморського Трастового Фонду, проєкту Німецького фонду Маршалла США.

Як повідомляють організатори, Чорноморський регіон залишається у фокусі уваги міжнародної спільноти з огляду на існуючі, нові та потенційні загрози його безпеці. Військово-політична напруга в Азовському, Чорному та Середземному морях наростає. Генератором напруги виступає Росія, яка усе більш відверто демонструє своє військове домінування в Азово-Чорноморському басейні. Раптові приведення в бойову готовність та військові навчання російських військ, посилення системи ППО, візит В. Путіна в Крим, підготовка до стратегічних військових навчань «Кавказ 2020» і демонстрація агресивної риторики у зовнішній політиці Кремля вказують, що керівництво РФ не змінюватиме свого мілітаристського курсу.

Багатосторонні навчання «Сі бриз 2020», які з 20 по 26 липня йшли в акваторії Чорного моря, не залишились поза увагою Росії. Російська сторона, вже традиційно, вдалась до відвертих провокацій, зневажаючи не тільки країн-учасниць навчань, але й норми міжнародного права.

Питання до обговорення:

- Які реальні наміри Росії у військовому вимірі?

- Чи може демонстрація військової сили РФ перерости у відкриті військові дії проти України?

- До яких провокацій може вдатися російська сторона?

- Які наслідки має російська агресія для захисту прав людини в окупованому Криму?

- Чи можна перемогти Росію у правовому вимірі?

- Як бачать ситуацію у Чорномор’ї з Кавказу і Балкан?

Питання до спікерів можна поставити на Facebook сторінці https://www.facebook.com/CGSS21/, або ж надіслати заздалегідь координатору заходу - Віталію Мартинюку: e-mail: info@geostrategy.org.ua, тел.: (095) 085-9241.

Для перегляду дискусії у форматі Zoom, де буде забезпечений синхронний переклад українська-англійська мови, до 12:00 30 липня 2020 року заповніть онлайн форму за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqOldghbgwMqyzZ8dSHjL0y3NnOYcU37EpfrgYv5vPLvo_Hw/viewform

Круглий стіл відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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Підсумкові матеріали:

Відео (трансляція українською мовою):

Відео (трансляція англійською мовою):