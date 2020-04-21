21 квітня, 11:00 - онлайн-брифінг Проєктного офісу реформ Міністерства оборони України щодо його ліквідації.

Учасники: Олеся Фаворська - керівник Проєктного офісу реформ; Артур Переверзєв - керівник проєктів; Марія Балабина - координатор проєктів.

Коротко. Команда Офісу прозвітує про результати роботи за 2015-2020 роки, розповість про поточні проєкти, які потребуватимуть подальшого громадського контролю.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV. Також на Facebook-сторінці Проєктного офісу реформ Міністерства оборони України: https://m.facebook.com/reformsmod.UA/

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