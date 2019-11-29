Презентація документальної розвідки «Спадок мецената» Таїсії Шаповаленко. Про знакову постать Григорія Гладинюка в історії Києва

29 листопада, 13:00 - презентація документальної розвідки «Спадок мецената» Таїсії Шаповаленко про київського підприємця, мецената Григорія Гладинюка.

Організатор: Укрінформ

Учасники: Олександр Харченко – генеральний директор Укрінформу; Таїсія Шаповаленко – автор документальної розвідки «Спадок мецената»; Андрій Бережина – головний редактор журналу «Пам’ятки України»; Сергій Сай-Боднар - письменник.

До участі запрошені: Владислав Берковський – директор Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Пшеничного; Олександр Панченко – директор Державного архіву м. Києва; Михайло Кальницький – києвознавець, письменник; Сергій Костянчук – президент Київської фундації культури; Олександр Кузьмін – скульптор, член Національної спілки художників України, автор меморіальної дошки мецената Григорія Гладинюка; Алла Рожева – родичка мецената Григорія Гладинюка; Михайло Сорока – голова Київської організації Національної спілки журналістів України.

Довідково. Життєвий шлях одного з лідерів київського готельного сервісу – класична повість про людину, яка «зробила себе сама». У Києві він зумів побудувати власний бізнес, увійти у спільноту купців першої гільдії, зробити багато добрих справ.

Григорій Гладинюк був почесним опікуном Київської 4-ої гімназії, довічним почесним членом Товариства піклування про сліпих, почесним членом дільничного попечительства про бідних Старокиївського району.

Він надавав постійну матеріальну допомогу Київському благодійному товариству, Товариству швидкої допомоги, Вільному пожежному товариству та іншим. У Києві, у власному будинку на Предславинській, 19, відкрив міську лікарню імені Гладинюка, забезпечив її функціонування.

У спадок Києву він залишив будівлю відомих архітекторів Володимира Ніколаєва та Олександра Кривошеєва, колишній готель Гладинюка. Нині це будівля Національного інформаційного агентства «Укрінформ». У 1900-1907 роках у ній місяцями мешкав із родиною видатний історик Михайло Грушевський.

Для земляків Григорій Гладинюк побудував у Базалії дільничну лікарню й забезпечив її капіталом на утримання. Зараз там будинок для людей похилого віку.

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Відео заходу:

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