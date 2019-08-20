Препродакшен фільму «Я - Бандера»

20 серпня,11:00 - Презентація проєкту препродакшен художньо-історичного фільму «Я - Бандера»

Організатор: Дмитро Мухарський.

Учасники: Дмитро Мухарський - автор сценарію та режисер-постановник фільму «Я-Бандера», професор, народний артист України; Василь Медяний - керівник проєкту Українського культурного фонду «Я – Бандера»; Олег Бійма - режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв, лауреат премії ім. Т. Шевченка; Богдан Бенюк - народний артист України; Юлія Діброва - композитор; Ірина Літічевська - фотограф.

Коротко. Кінострічка присвячена життю та діяльності Степана Бандери -видатного сина українського народу, людині мудрості та честі, громадянина країни, за утвердження якої він віддав життя. У фільмі використовується чимало досі невідомих широкому загалу фактів з біографії Степана Бандери, взятих з архівних матеріалів, які, безперечно, викличуть зацікавленість не лише в українського, а й в іноземного глядача.

Довідково. У рамках проекту за підтримки Українського культурного фонду відбудеться лише препродакшен художньо-історичного фільму «Я – Бандера». Підготовчі етапи включатимуть написання та друк сценарію, проведення фотопроб та визначення локацій, створення карти визначних місць, що пов`язані з життям Степана Бандери та написання буклету. Робота над зйомками фільму розпочнеться вже на початку грудня 2019 року. Зйомки кінофільму відбуватимуться в Україні, Польщі, Німеччині, Італії.

На виконання головних ролей організатори планують запросити провідних акторів українського кіно й театру, акторів з Польщі та Німеччини.

Хронометраж фільму становить 130 хвилин.

Презентація проекту за підтримки Українського культурного фонду.

Додаткова інформація за тел.: (098)296-18-98

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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