Препродакшен фільму «Я - Бандера»

Укрінформ
20 серпня,11:00 - Презентація проєкту препродакшен художньо-історичного фільму «Я - Бандера»

Організатор: Дмитро Мухарський.

Учасники: Дмитро Мухарський - автор сценарію та  режисер-постановник  фільму «Я-Бандера», професор, народний  артист України; Василь Медяний - керівник проєкту Українського культурного фонду «Я – Бандера»; Олег Бійма -  режисер-постановник, заслужений діяч мистецтв, лауреат премії ім. Т. Шевченка; Богдан Бенюк - народний артист України; Юлія Діброва -  композитор; Ірина Літічевська - фотограф.

Коротко. Кінострічка присвячена життю та діяльності Степана Бандери -видатного сина українського народу, людині мудрості та честі, громадянина країни,  за утвердження якої він віддав життя. У фільмі використовується чимало досі  невідомих  широкому  загалу фактів  з біографії Степана Бандери, взятих з архівних матеріалів, які, безперечно, викличуть зацікавленість не  лише в українського, а й в іноземного глядача.

Довідково. У рамках проекту за підтримки Українського культурного фонду відбудеться лише препродакшен художньо-історичного фільму «Я – Бандера». Підготовчі етапи включатимуть написання та друк сценарію, проведення фотопроб та визначення локацій, створення карти визначних місць, що пов`язані з життям Степана Бандери та написання буклету. Робота над зйомками фільму розпочнеться вже на початку грудня 2019 року. Зйомки кінофільму відбуватимуться в Україні, Польщі, Німеччині, Італії.

На  виконання  головних ролей організатори  планують запросити  провідних акторів  українського кіно й театру, акторів з Польщі та Німеччини.

Хронометраж фільму становить 130 хвилин.

Презентація проекту за підтримки Українського культурного фонду.

Додаткова інформація за тел.: (098)296-18-98

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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