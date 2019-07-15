Тренди в громадах: досвід громадських радників. Відкрита дискусія

15 липня, 10:00 - Тренди в громадах: досвід громадських радників

Організатор: Всеукраїнська благодійна організація «Українська фундація правової допомоги».

Учасники: Роман Романов - директор Програми «Права людини та правосуддя» Міжнародного фонду «Відродження»; Микола Сіома - директор Всеукраїнської благодійної організації «Українська фундація правової допомоги»; Валентина Мудрік - радник з питань роботи з громадянським суспільством Програми USAID «Нове правосуддя»; Олексій Бонюк - директор Координаційного центру з надання правової допомоги; Євген Полтенко - виконавчий директор ГС «Мережа правового розвитку»; громадські радники, які реалізували ініціативи.

Питання до обговорення:

На що були направлені ініціативи громадських радників?

Результати ініціатив.

Виклики, з якими зустрілися громадські радники?

З ким співпрацюють громадські радники?

Коротко. Під час дискусії буде представлено досвід спільноти громадських радників реалізовувати соціальні ініціативи в громаді. Такі соціальні ініціативи стосуються розвитку лідерських якостей у молоді, правопросвітництва та безпеки в громаді.

Довідково. Громадські радники – це люди, які не мають юридичної освіти, але пройшли спеціальне навчання, спрямоване на правову допомогу жителям місцевої громади у найбільш типових для них питаннях. Громадськими радниками можуть бути представники сервісних організацій, місцевої влади, студенти юридичних факультетів та загалом представники будь-якої професії, у яких є можливість навчатись та бажання допомагати у захисті прав та інтересів громади.

Протягом квітня-червня 2019 року громадські радники реалізували ряд ініціатив у громадах.

Захід організовано Українською фундацією правової допомоги в рамках грантового проєкту «Формування спільноти громадських радників в Україні», який здійснюється за підтримки американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя» спільно з громадськими радниками та партнерами спільноти: Мережею правового розвитку, Координаційним центром з надання правової допомоги, Міжнародним фондом «Відродження».

Підсумкові матеріали:

Відео заходу:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк