9 липня о 9:00 відбудеться старт проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України» (м. Київ, готель «Хілтон», бульвар Тараса Шевченка, 30, зала Даллас І).

Спікери: Остап Семерак – міністр Міністерства екології та природних ресурсів України; Ріта Шварцелюр-Зуттер - парламентський статс-секретар, BMU; Микола Кузьо - заступник міністра з питань європейської інтеграції Міністерства екології та природних ресурсів України; Габріель Зауер - директор проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України», GIZ.

Модератор: Наталія Андрусевич - голова Правління Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля».

Час: 9:00 - 13:30.

Теми до обговорення:

Як скоротити промислове забруднення і підвищити економічне благополуччя?

Державна політика щодо впровадження Директиви «Про промислові викиди».

Початок проєкту «Найкращі доступні технології та методи управління для України».

Діалог бізнесу та держави: дискусія щодо скорочення промислового забруднення.

Німецький досвід модернізації промисловості задля охорони навколишнього середовища.

Інтегрований дозвіл як новий інструмент в екологічному законодавстві.

Узгодження позицій держави, бізнесу та неурядових організацій.

Довідково. Проєкт «Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України» виконується GIZ спільно з Міністерством екології та природних ресурсів України.

Проєкт НДТМ фінансується Федеральним міністерством охорони навколишнього середовища, природи та ядерної безпеки (BMU) в рамках Міжнародної Кліматичної Ініціативи (IKI). Міністерство вже більше 30 років працює над захистом суспільства від токсинів та забруднення навколишнього середовища, розумним та ефективним використанням сировини для просування кліматичних заходів та сприяння використання природних ресурсів, що зберігає біорізноманіття та захищає природу. З 2008 року ІКІ фінансує проєкти з питань захисту клімату та збереження біорізноманіття в країнах, що розвиваються, і в нових індустріальних країнах, а також у країнах з перехідною економікою.

Акредитація ЗМІ з 9:00-9:30 та додаткова інформація за тел.: +38 044 594 07 63, e-mail: alona.astaieva@giz.de (Альона Астаєва).