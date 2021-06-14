Другий рік президентства: українці оцінили перемоги й невдачі Зеленського

Основними досягненнями Президента Володимира Зеленського упродовж другого року перебування на посаді є закриття проросійських телеканалів, запровадження санкцій проти народного депутата Віктора Медведчука (ОПЗЖ) і його оточення, а також діджиталізація держпослуг.

Про це свідчать результати опитування експертів та журналістів, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва і презентованого в Укрінформі.

“Щодо перемог і невдач. Перемога є одна акцентована, яка сподобалася більшості — це закриття проросійських телеканалів і запровадження санкцій проти Віктора Медведчука та його оточення. Це оцінили більш ніж 80% опитуваних, це сподобалося майже всім, (респонденти - ред.) сказали, що це правильний і позитивний крок”, - зазначив аналітик Андрій Сухарина.

За даними дослідження, експерти “відносно схвалюють” запровадження ініціативи “держава у смартфоні”, діджиталізацію державних послуг позитивно відзначили 46,9% опитаних.

Крім того, 21,9% респондентів досягненням Президента вважають блокування роботи Конституційного Суду після рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення, 20,3% - мобілізацію міжнародної підтримки на захист України під час загострення на Сході взимку і навесні 2021 року, 18,8% - утілення інфраструктурних проєктів.

Згідно з даними опитування, 15,6% експертів віднесли до досягнень Президента збереження електоральної підтримки, 9,4% - досягнення перемир’я на Сході України в липні 2020 року, 6,3% - зниження впливу олігархів на державну політику.

Водночас 17,2% опитаних вважають, що “таких досягнень не було”.

Основними невдачами Зеленського за другий рік діяльності на посаді Президента респонденти вважають слабку кадрову політику (62,5%), провал у політиці національної безпеки, зрив операцій української розвідки проти Росії (62,5%), відсутність поступу в боротьбі з корупцією, корупційні скандали в оточення (57,8%), незадовільне виконання функцій Головнокомандувача, неуважність до питань управління та забезпечення ЗСУ (46,9%), невчасне забезпечення країни вакцинами від коронавірусу (43,8%).

Серед невдач експерти назвали також ручне управління державними процесами, незаконний вплив на суддів та суди (37,5%), кримінальне і судове переслідування громадських активістів та волонтерів (36,9%), збереження Авакова на посаді міністра внутрішніх справ, погіршення ситуації в поліції (26,6%), невдале управління карантинним режимом та системою охорони здоров’я (21,9%), падіння економіки й виробництва, ускладнення роботи бізнесу (21,9%).

Середня оцінка діяльності Зеленського за другий рік перебування на посаді, за результатами опитування, становить 3,9 за 10-бальною шкалою (за перший рік — 3,1).