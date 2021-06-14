На виборах за Зеленського проголосували б 31% українців

Якби вибори Президента України відбувались найближчим часом, то за чинного главу держави Зеленського у першому турі проголосували б 31% опитаних.

Про це свідчать результати опитування, яке провели Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, презентованого в Укрінформі.

"Якщо говорити про тих, хто визначився за кого голосуватиме, (вважається, що ці дані найбільш близькі до тих можливих результатів виборів, які були б в реальності, якби вибори відбулися найближчим часом), то за Президента Зеленського проголосували 31% опитаних. Це приблизно стільки ж як голосували за нього на виборах 2019 року. За Петра Порошенка проголосували б 19% опитаних, що трохи більше ніж за нього проголосували в 2019 році. За Юрія Бойка - 13%, і за Юлію Тимошенко - 12%", - розповів заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

За його словами, опитування свідчить про те, що електоральні рейтинги мало відрізняються від результатів виборів у 2019 році.

"Електоральне поле помінялося досить мало. І Володимир Зеленський один із небагатьох президентів, можливо єдиний, який зберіг свій електоральний рейтинг за два роки перебування при владі", - зауважив Міщенко.

За його словами, в умовному другому турі виборів чинний Президент Зеленський переміг би Петра Порошенка.

"Що стосується голосування за Зеленського у другому турі, то якщо у першому турі ми не бачимо істотних відмінностей від того, що Зеленський мав у 2019 році, то у випадку, якщо у другий тур виходить Зеленський і Порошенко, то Зеленський отримав би помітно менше голосів, ніж у 2019 році. Тоді він отримав 73% голосів, а зараз, за нашими даними, серед тих, хто визначився за кого голосуватиме, він би отримав 60%. Тобто він все таки перемагає зі значним відривом Порошенка, який набирає 40%, але все таки цей відрив є менший", - прокоментував експерт.

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Загальнонаціональне дослідження електоральних настроїв громадян України проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 травня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фото: Офіс Президента