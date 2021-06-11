На виборах за Зеленського проголосували би 30,6% українців - КМІС

У разі проведення президентських виборів на початку червня найбільшу підтримку на них отримав би нинішній глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчать результати опитування, проведені Київським міжнародним інститутом соціології 1-7 червня, передає Укрінформ.

Так, за Зеленського готові проголосувати 30,6% українців, які визначилися зі своїм вибором.

На другому місці експрезидент, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко, якого готові підтримати 17,4% серед тих, хто визначився.

Лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко на президентських виборах на початку червня підтримали б 12,7% респондентів, які визначилися; співголову партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрія Бойка - 10,6%; лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка - 8,1%.

Підтримка інших кандидатів нижча.

Як зазначають соціологи, порівняно з квітнем лише у випадку Смешка і лідерки «Голосу» Кіри Рудик простежуються зміни - рейтинг Смешка знизився із 10,4% серед тих, хто визначився, до 8,1%, а рейтинг Рудик – зріс з 0,1% до 0,5%.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2003 респонденти віком від 18 років, що мешкають у всіх підконтрольних українській владі регіонах України.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.