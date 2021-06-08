Президентський рейтинг очолює Зеленський – КМІС

У президентському рейтингу лідирує чинний глава держави Володимир Зеленський, за якого проголосували би 27,3% українців серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором. На другому місці Петро Порошенко (14,6%), на третьому – Юлія Тимошенко (11,9%).

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати всеукраїнського опитування громадської думки, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 27 травня – 1 червня 2021 року.

"Відносно найбільшу підтримку має В. Зеленський: у разі участі у виборах зазначених у списку кандидатів чинний Президент отримав би 21,8% серед усіх респондентів, що становить 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором", – йдеться у повідомленні.

На другому місці – п’ятий президент України, лідер "Європейської солідарності"Петро Порошенко", за якого проголосували б 11,7% серед усіх респондентів і 14,6% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці – лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з показниками, відповідно, 9,5% і 11,9%. Четверте місце ділять з приблизно однаковою підтримкою лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко (7,6% і 9,5%) та співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді Юрій Бойко (7,3% і 9,2%). Інші кандидати мають нижчу підтримку.

При цьому, як зазначається, респондентам також ставилося запитання, чи підтримують вони балотування Зеленського на другий термін. У цілому, 37% респондентів підтримують балотування на другий термін, не підтримують – 54,5%.

КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з квотним відбором. Усього було опитано 2000 респондентів, які живуть у всіх регіонах України (крім АР Крим) віком від 18 років і старше. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% – для показників, близьких до 50%; 2,1% – для показників, близьких до 25%; 1,5% – для показників, близьких до 10%; 1,1% - для показників, близьких до 5%.