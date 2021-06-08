У разі парламентських виборів найбільшу підтримку отримають три партії - КМІС

Згідно з результатами опитування, в разі парламентських виборів найбільшу підтримку респондентів мають політичні партії “Слуга народу”, “Європейська солідарність” та “Опозиційна платформа — За життя”.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в оприлюднених результатах опитування Київського міжнародного інституту соціології.

“За результатами опитування одразу три партії мають підтримку в межах статистичної похибки, тому формально ми не можемо однозначно визначити, яка політична сила очолює рейтинг і можемо говорити, що є три партії, які мають приблизно однакову підтримку і лідирують на виборах. Цими партіями є “Слуга народу” (15,3% серед усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився), “ЄС” (відповідно, 13,3% і 15,4%) та “ОПЗЖ” (12,8% і 14,7%)”, - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наближена до цих лідерів партія “Батьківщина” з показниками 12,1% і 13,9% (причому, як вказується, рейтинг цієї партії в межах похибки відрізняється від рейтингу партії “Європейська солідарність” і “ОПЗЖ”, але у порівнянні зі “Слугою народу” остання має статистично значно вищу підтримку).

Згідно з результатами опитування, крім цих політичних сил, набирають не менше 5% такі партії, як “Сила і честь” (відповідно, 6,9% і 8%), “Українська стратегія Гройсмана” (5,1% і 5,8%) і Радикальна партія Олега Ляшка (4,4% і 5%). Мінімально відстають від прохідного бар'єра партії “Наші” (4% і 4,6%) та “Партія Шарія” (3,9% і 4,5%). Інші партії мають нижчу підтримку.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки упродовж 27 травня - 1 червня 2021 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів із квотним відбором було опитано 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) віком від 18 років і старше. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.